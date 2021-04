MAYO. Avisa la “people” de AstraZeneca que en mayo arribarán casi medio millón de dosis a estas latitudes y que nadie se aflija ni se afloje.



COVAX. Solo las tales Covax siguen en los cuernos de la luna, y llegan a todos lados, menos aquí. Algunos le echan el muerto a la Piedad, porque dicen que el suministro depende de si la representante local de la OPS es despabilada, o discípula de la Bella Durmiente.



MARMAJA. Las bisagras están hechas una melcocha en contra de la nueva Ley Electoral, no porque atente contra la democracia, la Constitución y otras hierbas, sino, porque les quita la marmaja de la deuda política.



MALETÍN. Al principio solo era Romeo, dónde estás que no te veo, pero ahora, como todo un Sun Tzu, ya logró meter en el mismo costal a todos los partidos de maletín.



CRUCES. Los últimos en encaramarse al barco han sido el partido Vamos, de Cruz Asensio, el Faper, de “papita”, y el Pac, de Marlen, quienes, de la noche a la mañana, le hacen las cruces a la nueva Ley.



QUINCE. La nueva Ley Electoral se empantanó, precisamente, por el rollo sobre la deuda política. Los chiquitos se resisten a que les quiten el 15 por ciento que recibe cada uno del total de votos que saca el partido más votado.



VOTOS. Ajá, y acaso lo lógico no sería, como en los países serios, que a cada partido le paguen la deuda política de acuerdo al número de votos que saque.



POSTOR. Ajá, y a cuenta de qué el pobre, pueblo, pobre tiene que seguir manteniendo partidos de maletín, que se acomodan al mejor postor con cada gobierno que llega, no importa su color.



JURADOS. Avisa el olanchano que en el gobierno de la “refundición” de la Patria de Xiomara van por la transformación de la justicia y por la creación de los “jurados populares”.



TORQUEMADA. O sea que será la “people”, en asambleas partidarias, la que decidirá si un cristiano es culpable o inocente. Hasta la Santa Inquisición de Torquemada se quedará chiquita.



CORTE. El olanchano dijo lo que dijo luego que el diputado Luis Cruz, con quien son correligionarios, propuso ampliar el período de los magistrados de la Corte a 30 añitos.



MARCHA. Hasta los presuntos líderes obreros están divididos, como los políticos, sobre la marcha del próximo sábado. Unos dicen que será por el zoom, otros que presencial, otros que ni uno ni otro, en fin...



ORO. Para que ya dejen de hablar babosadas que tanto que se han tardado en reactivar el Valle Sula, Leonel manda a decir que no tardan en empezar las contrataciones –no la construcción todavía- de los bordos de oro.



REPRESAS. Ajá ¿y las represas aguas arriba del Ulúa y Chamelecón, será mucho pedir? Son proyectos millonarios, a mediano y largo plazo, y deben ser negociados por un buen equipo.