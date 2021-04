SPUTNIK. Pues, hombre, Hilario, la última es que hoy zarpan 40 mil dosis de la Sputnik de la Madre Rusia, y arribarán a SPS este viernes y, dentro de dos semanas, vienen otras 40 mil, anuncia Lisandro desde la Plaza Roja. ¡Vaya, hombre!

VIENE. Lisandro avisa desde allá que con el arribo de las vacunas viene la reactivación económica y la normalización, poco a poco, de la actividad comercial.

MARTÍNEZ. La bulla es que Lisandro se llevó en la delegación a Francisco Martínez, exdirector de Asuntos Consulares de la Cancillería y exembajador en Chile, quien llega a hacerse cargo de la embajada de Honduras en Moscú, en calidad de encargado de Negocios.

PAPI. El “Papi” sigue echando maceta, pero en los proyectos de la AMDC, y todo gracias a que los mismos presuntos opositores le están haciendo la campaña, matándose entre ellos mismos.

CABEZA. En el altiplano central volvió a rodar la cabeza del señor de la tele, como en los tiempos del PAC, y su silla ha sido ocupada por el comisionado cholutecano.

MAMO. Pero SN dijo ayer en un canal que neles pasteles, que eso no tiene pies ni cabeza y amenaza con el mamo a Henry Osorto Canales y compañía.

NULO. Todos los insurrectos, dice Salvador, ya estaban expulsados y lo que hicieron es nulo de toda nulidad, así es que ya están sabidos.

PIQUE. Pero para que los disidentes del PSH se piquen más, SN manda a decir que JL tiene su apoyo mil por mil, que todo lo que hace es con su visto bueno, y que es el hombre más capacitado que existe en el Universo y todos sus confines.

DIVIDA. Muy confiado SN que esta vez no le quitaran el partido, no porque no haya razones jurídicas, sino porque ya dijo que no quiere alianzas con nadie y a los azulejos les conviene que participe como candidato y divida más el voto opositor. Ja…je…ji…jo…ju…

UNIDAD. A YR le fue bien en el litoral atlántico, donde se le cuadraron los líderes que estaban con LZ y DB, y proclamaron la unidad del gonfalón rojo-blanco-rojo.

ALIANZA. En Intibucá columbraron a “voz de muerto”, que llegó en representación de YR a otra misa liberal con la dirigencia local y anunciaron que van por la alianza con Libre.

AMENAZAN. Por cierto que las bases de Libre y del PL reclaman coalición y amenazan con parársele en 30 al olanchano, quien mandó a decir la semana pasada, que se “olviden de la alianza”.

EAL. En la Nueva Ruta lanzaron la candidatura de EAL, y anuncian que van con todo en busca de la guayaba presidencial, aunque dijeron que son todo oídos a las alianzas.

SELENA. Caramba, compa, como dice aquel, para más Selena Gómez le está pidiendo a los países ricos que se pongan la mano en la conciencia y le manden vacunas a los países pobres.