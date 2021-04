LUNES. Avisa YR que el próximo lunes se sabrá, de una vez por todas, si habrá o no alianza con Xiomara, aunque el olanchano, que es quien manda, ya dijo que neles pasteles, que se olviden de la tal alianza.



TÍTERE. Indignado se declara Tomasito Ramírez por la retreta de expulsiones en el partido de Salvador, al extremo que no están dejando títere con cabeza, y se están volando a todo el que medio murmura.



TOMÉ. Pero, René Adán Tomé y compañía juran que esas expulsiones no tienen ninguna validez, porque el Tribunal Disciplinario ya tiempos que caducó, y mañana van a asamblea para volarle la cabeza de tajo. Será.



PAPI. Ajá, y qué culpa tiene el “papi” de que Nasralla, Mel, LZ, DB, en fin, se hayan convertido en sus principales activistas por encima de Anduray y del de los chocoyos, y que le estén entregando la guayaba en bandeja de plata. Ja...je...ji...jo...ju...



LARRY. Pues, hombre, Hilario, ha fallecido “Larry King”, como le decían en aquellos viejos tiempos a Larry Palmer, el exembajador del imperio en estas latitudes y power con los calambres de Tito Aguacate. QEPD.



MARMAJA. Los partidos bisagras –encabezados por Romeo- están hechos un nudo para no permitir que les cercenen la marmaja del 15 por ciento de deuda política.



MEJOR. Con razón Romeo, dónde estás que no te veo, le anda echando riata a la nueva Ley Electoral y gritando a los cuatro vientos que es mejor la vieja, porque en la vieja está lo del 15 por ciento y en la nueva se lo vuelan. Ja...je...ji...jo...ju...



DURA. Para que vean que la viejita es dura de matar. Hay viejitos y viejitas que aparecen en la foto como cuando hicieron la primera comunión, pero, ya ven, otra prórroga de la ID.



MIKIS. Por más que diseñaron la nueva con todos los mikis, que los trillizos viajaron hasta Polonia, por más nueva tecnología, no hay quien desbarranque a la viejita.



JOHNSON. La última en el imperio es que el panel de expertos, nombrado para ese efecto, ha recomendado ayer reactivar la aplicación de la Johnson and Johnson, así es que, ya saben.



CDC. Pero, todavía falta que los CDC, es decir, los Centros de Control y Prevención de enfermedades de USA, den el visto bueno y luego la FDA.



CONTENTOS. ¡Vaya, hombre! Los caficultores de la zona oriental que vinieron anteayer a la capital, regresaron contentos a sus comunidades, empezando por Fredy Pastrana, porque resulta que el Banhprovi se comprometió a reactivar la compra de la deuda.



TSC. De lo que sí no hay ni señales todavía, es de la auditoría al Ihcafé en los dorados tiempos de los Asterios, por parte del TSC.



OSCAR. Todo listo para la ceremonia de los Oscar de mañana, esta vez desde la Union Station de Los Ángeles y, como siempre, desde el Teatro Dolby, en Hollywood.