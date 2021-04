QUIÉN. Ajá, y quién es el que tendrá que renunciar, la Rixi o sus hermanos que van por una diputación, en Libre. A ver, dijo el cieguito.

MESAS. Si LZ y DB siguen con la cantaleta del fraude es que, aparte de malos perdedores, son lelos o “Juan vendemela”, como dicen en los pueblos, porque a YR lo tuvieron dos a uno en las mesas.

BLANCO. Al menos, claro está, que ni uno ni otro hayan tenido ni siquiera gente para las mesas. Ajá, y si eso fue así ¿y las credenciales en blanco que les dieron, tal y como lo pidieron, como parte de su fregadera?

HORNO. Avisa MM que fueron los rusos los que se opusieron al pago por adelantado de las Sputnik y que las entregas serán a medida que las vacunas vayan saliendo del horno.

RUSOS. Lo que sí queda claro, y bien clarito, es que esos rusos son rusos, porque, qué les cuesta hacer un calendario de entrega, según la producción.

CHAPÍN. Ajá, pero a Giammattei bien que le agarraron el 50 por ciento de adelanto. Será porque el chapín compró 16 millones de dosis de un solo pencazo y aquí solo 4.2. “I can’t believe it”.

COLA. A oídos de Suyapita y demás hierbas que siempre están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor: en el Cohep ya hay cerca de dos millones de catrachos haciendo cola para recibir la vacuna.

IGLESIAS. En la cola hay colegios profesionales, grupos de jubilados, empresas, patronatos, iglesias, en fin... Al menos, claro está, que para complacer a Suyapita y compañía, dejen de importar la vacuna. ¡Habrase visto!

GORRA. Carlos Montoya va más allá y le sugiere al gobierno liberalizar totalmente la importación de la vacuna, claro está, bajo la supervisión de la Sesal, para dar fe de que el producto es genuino, no pirujo, que se aplica de gorra, y que sigue toda la cadena de frío.

SIGLO. Que quieren hacer el negocio del siglo con las vacunas juran los ilustres, incluidos algunos diputados y diputadas, por pura demagogia barata.

DUEÑO. Será que esta gente no lee ni redes sociales, y no les ha caído el veinte que no hay vacunas en el mundo, que todas las acaparó el imperio y que, vacuna que sale del horno, vacuna que ya tiene dueño.

HUEVOS. Hablan como si el Cohep y compañía va a llegar allá a USA, o a Europa, a comprar vacunas como quien compra aguacates o huevos.

PORFA. “Véndame... qué quería... diez millones de la Pfizer y otros cinco de la Moderna para llevar, porfa”. ¡Ahhh! y, si no es mucha molestia, me regala aunque sea medio millón de las Johnson and Johnson de chascada. ¡Avívense, hombre!