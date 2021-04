OFICIAL. Todo listo en los aposentos de los y las trillizas del CNE para la declaratoria oficial de las primarias, este martes 13, avisa el representante de Sun Tzu.

MANO. Mandan a decir desde el imperio que, brinque quien brinque y se pique quien se pique, seguirán trabajando de la mano con JOH, así es que, ya están sabidos.

GONZÁLES. Lo anterior lo ha confirmado nada menos que Juan González, el principal asesor de Biden para Latinoamérica. “Él, en este momento, es el presidente elegido de Honduras, vamos a trabajar con su gobierno, vamos a buscar áreas de interés común”, dijo JG. ¡Vaya, jodido! Se bailaron aquellos que dijimos.

VACUNAS. Y, para que no quede duda, otro peluche de la administración Biden, le ha confirmado al New York Post que no tardan en mandar vacunas donadas al mentado Triángulo Norte, incluida Honduras.

NARCO. También trabajan de la mano en la conformación de un equipo interagencial, para combatir el narcotráfico por tierra, mar y aire, según ha confirmado Luis Suazo, el embajador en la capital federal.

FISCALÍA. La Kritza y la hija de Federico amenazan con echarle la Fiscalía de la Mujer a “Dilmito”, bajo cargos de “violencia política”, porque dicen que las insultó solo por reclamar sus derechos.

CAMBIOS. Entre los azulejos se avizoran cambios en el CCPN, aunque la bulla es que el “Niño Gualaco” ya empezó a mover teclas, para seguir siendo el power otros cuatro añitos. La “Mujer Araña” asegura que la última palabra la tendrá el “papi”.

CERO. El señor de la tele reafirmó ayer en un canal, por enésima vez, que cero alianzas con los caciques de Libre y del PL, porque están cuestionados y desgastados, incluido YR y el olanchano.

SOLO. Nasralla reafirma que su alianza solo será con LZ y sus peluches, con Will Méndez y Shaolín, de Libre, y Suyapita Figueroa. El hombre asegura que el PN no sacará ni cien mil votos. Será.

GANADOR. Otro que habló ayer es YR y le manda a decir a SN que si la oposición se presenta con dos alianzas a las elecciones del 28 de noviembre, el gran ganador será el “papi”.

OTRO. A los que no se relajaron ni descansaron lo suficiente en Semana Santa, desde los dominios del Juanca, les recuerdan que el feriadito de hoy pasó para el otro lunes.

PRUEBA. Pulverizado Marquitos por el MP con más de 50 medios de prueba por el culebrón de los hospitales móviles. La jueza lo mandó al batallón.

TÁMARA. En esas redes piden a gritos que manden a Marquitos a Támara, como a cualquier mortal, pero, si lo hacen y le llega a pasar algo malo, quién aguanta a los mismos que escriben: Que lo mandaron a matar para que no hablara, que la orden la dio fulano, que cuánto pagaron, y que no sé qué, que aquí que allá…