FELINO. Para que ya dejen de hablar babosadas, que a Marquitos no lo tocarán ni con el pétalo de un clavel, que a saber quién puercas lo protege, y que no sé qué, que aquí que allá, el FG solo estaba agazapado, como felino, esperando el momento oportuno para caerle.



PELOS. Solo para que vean que, cuando el FG dice que la mula es prieta, es porque tiene los pelos en la mano. El power del MP no se avienta sin paracaídas.



POLVO. Era necesario, explica, conocer el “polvo de los expedientes judiciales”, en función de lo cual conformaron un equipo de expertos, para que, luego de una investigación seria, responsable y rigurosa, le cayera el día menos pensado.



REBASA. El FG deja claro que cualquier acto de corrupción es reprochable y condenable, “pero los cometidos en el marco de la pandemia, creo que rebasa más allá la capacidad de indignación que los hondureños pueden tener”.



VENCIDO. El número uno del MP confirmó que los tales hospitales móviles son desechos, que están sobrevalorados, el equipo está vencido, usado, en mal estado y, de remate, no funcionan.



VACUNAS. Lamenta Chinchilla que con los 48 millones de verdecitos que costaron los presuntos hospitales, se debió comprar vacunas, para inocular a todos los hondureños.



EJEMPLAR. El FG espera que el proceso concluya con una “condena ejemplar” en contra de Marco Bográn y compañía, porque solo así se logrará construir, un verdadero Estado de Derecho.



ENGAÑO. Ahora solo falta que aparezcan los derechos humanos brincando, porque a Marquitos lo llevaron engañado a declarar a la ATIC. ¡Habrase visto! como dice aquel.



ALERTA. Ahora viene la alerta internacional en contra del bueno de Axel López. A ver si los ilustres de la Interpol no salen con el cuento de que es “persecución política”.



ALCALDÍA. La bulla en El Hatillo es que el “resignado” convocó a sus bases, para pedirles el apoyo y lanzar una candidatura independiente, a la alcaldía capitalina. Y se podrá eso. Ummmm...



RENOVACIÓN. Ajá, y habrá continuismo o habrá renovación en el Comité Central del PN. En el Partido Liberal el cambio viene y nadie lo detiene. Se va LZ y llega YR. Pero en Libre sí habrá continuismo del olanchano.



NUEVAS. La bulla es que los coordinadores departamentales azulejos y la dirigencia de base quieren ver nuevas caras en el CCPN, y que ya andan buscando al “papi”, para pedírselo.



NIETO. Misa en la capital federal con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional del imperio, y hoy lo harán con el enviado especial al mentado Triángulo Norte, el nieto de Zúniga Agustinus.