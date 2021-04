VIEJA. El señor de la tele reitera que en las generales solo se vote con la vieja y que, si no es mucha molestia, que el proceso sea manejado por la otra vieja, la vieja Ley Electoral.



PONGA. Ajá, y si SN y sus pupilos juran que en 2017 les hicieron la ponga, que alguien me explique, pide un chusco, cómo es que están pidiendo elecciones con la misma identidad y ley del presunto fraude.



CABEZA. La otra cosa que reitera SN es que no hará alianzas con nadie y a LZ le manda a decir que, si quiere con él, ya sabe, él será la cabeza.



MISA. Cuentan las malas lenguas que la misa entre el “papi” y “Netanyahu”, la semana pasada, aprovechando el desmadre del veraneo, estuvo a toda madre.



BURROS. La bulla es que el “papi” no solo estuvo en misa con Mauricio Oliva, sino, con otros personajes, así es que, el hombre no se apeó los burros y aprovechó el feriadón para echar maceta.



TIGRES. Ajá, y pregunten si ya tuvieron misa los tres tristes tigres del PL, o el cuarteto de Libre. Y cómo, si LZ le sigue mentando la madre y tratando de delincuente a todo el que no le hace los mandados.



MENOS. En las filas refundidores la cosa es menos, pero tampoco se han reunido, porque Will Méndez y Shaolín juran que les hicieron la ponga.



HELIO. Hay denuncias de chanchuyo en las mesas de los tres partidos, pero en Libre, “Míster Helio” y compañía se llevan la cerca.



DILMITO. Asustado Dilmito por el tráfico de credenciales en el PL, “principalmente –dice- en los movimientos de don Luis Zelaya y de don Darío Banegas”. ¡Vaya, jodido!



CHINA. Dilmito dice que vender o regalar credenciales es un delito aquí y en la China, y que después del cierre del proceso, dará un informe. Esos que hablan de fraude, dice, “son unos mentirosos, porque no tienen las actas ni tenían los miembros de las mesas”.



CULPA. Ajá, y como no consiguieron gente para las mesas, salieron con la denuncia del fraude. Y, si no tenían representantes en las MER, de quién es la culpa.



OMS. Ajá ¿y el etíope de la OMS? Nada ha vuelto a decir de los chinos, sus benefactores, que deberían indemnizar al mundo así como Alemania después de la Guerra.



CHISPAS. Por cierto, ayer se celebró el Día Mundial de la Salud, porque un 7 de abril, solo que de 1948, se fundó la OMS. Pero ni así saca chispas el etíope con las vacunas de la tal Covax.



POPA. Ya tuvieron ayer las primeras misas en Washington para lo del TPS y mañana lo harán con el enviado especial de Biden. Lisandro manda a decir desde allá que todo marcha viento en popa.



VACUNA. Recuerda Yani que hace mes y medio le pidió al gobierno iniciar un plan nacional de vacunación, y “hasta la fecha todo sigue igual, no hay acceso a la vacuna... exigimos una solución inmediata”.