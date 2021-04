FECHA. Todavía no hay fecha para el arribo de las Sputnik de Putin, avisa MM, el power de la Sefin, pero asegura que ya tiene el pisto en la bolsa para correr a pagar cash-cash en cuanto salga el primer lote.

FERIADO. El Juanca del Cohep manda a decir que, por si no les ajustó el feriadón de Semana Santa, el asueto del 14 de abril pasa al lunes 19, así es que a seguir descansando se ha dicho, papa...

ALEGRÍA. Saludes le manda la ministra de Educación de El Salvador al terror de los periquitos y le informa que ayer iniciaron las clases semipresenciales bajo el lema “La alegría de regresar a la escuela”.

BOZAL. Por órdenes de Harry Bock, denuncian los coordinadores de triajes, ahora les han puesto un bozal y ya no podrán dar declaraciones a la muchachada. ¿Estáis oyendo, Alba Consuelo?

CURRITOS. El “Niño Gualaco” y el power de Finanzas le cayeron ayer en vaca a los alcaldes por el desmadre de las transferencias. Uno y otro juran que la mayoría de ediles se han hecho los curritos con la rendición de cuentas.

TRIAJES. El problema de Reinaldo es que pareciera querer quedar bien con Dios y con el diablo, porque, por un lado le pide a los alcaldes que rindan cuentas del billete de los triajes y, por otro, le pide al de Finanzas que se ponga vivo a mandarles el pisto. To be or not to be.

PECHO. Pero el negro Cano, que es el presidente de la Amhon y reconocido líder azulejo en las pampas olanchanas, salió a poner el pecho por sus colegas alcaldes. El problema es que en varios municipios han tenido que cerrar sus triajes.

DEBEN. El negro Cano jura que este año no les han mandado pisto y que todavía le deben de las remesas del año pasado.

NARIZ. El alcalde de Cedros asegura que a un ministro le va a crecer la nariz, como a Pinocho, si sigue diciendo que ya les mandaron el pisto y que no han rendido cuentas.

MÁS. El Tommy anda sacando pecho, porque dice que es el único diputado —en los tres partidos y en todo el país— que sacó más votos que los candidatos a la guayaba.

ARRASÓ. Pero, por si eso fuera poco, asegura que arrasó con las nueve alcaldías de Valle por Juntos Podemos, el movimiento de “Netanyahu”.

ARROZ. Viento en popa el nuevo aeropuerto de Palmerola. Las obras ya están en un 75 por ciento, así es que solo es cuestión de esperar unos meses y este arroz ya se coció.

MANDO. Más vale, porque en nada han mejorado el vetusto Toncontín y el Villeda Morales, a pesar de toda la alharaca que hizo “Leito” cuando asumieron el mando.

AIRE. Vergonzoso ese aeropuerto de SPS, donde nunca sirve ni el aire acondicionado y en los baños de la terminal de chequeo a puras cachas hay un sanitario, sin jabón ni papel higiénico. ¡Bárbaros! Si así piensan competir, quién sabe.