MENSAJE. DEA-rriba mandaron a decir a los que se refugian en la política para traficar drogas o cometer actos de corrupción que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerse de la justicia estadounidense. ¡Uy, papa!

SEGURIDAD. Y lo peor es que dicen que TH comandaba cuerpos armados de “las gloriosas” y de la “poli” para garantizar que los cargamentos pasaran con toda libertad por estas Honduras. Pero nadie dice nada, el exjefe del EMC y ahora ministro de Defensa está calladito, así se ve más bonito.

MUDOS. Varios dirigentes cachos se quedaron mudos y prefieren estar cayetanos, después de la sentencia impuesta a TH. Mientras que unos diputados solo le manifestaron el respaldo a JOH en sus estados de “guasap”.

PARSIMONIA. La parsimonia sigue en el MP, donde no se daban cuenta de que los “narcos” les pasaban los cargamentos por las narices, ahora solo les queda leer los expedientes que desde el país de las barras y las estrellas los hicieron como si estuvieron viviendo en estas Honduras.

SEPARADOS. Por las redes se menciona que les van a dar de baja a varios funcionarios, entre ellos a la “mini” de Salud, que no pudo poner a funcionar los dichosos hospitales móviles… dicen que con las vacunas, la “profe” va por el mismito camino.

NOVIA. Las autoridades del gobierno quedaron como novia de pueblo esperando la llegada del segundo lote de vacunas donadas por Covax en el mes de marzo, equivalente a 91,200 dosis. Están muy preocupados porque no han recibido ni notificación para cuando.

DISPUTA. Casi del amor al odio pasaron la Olivia, hija de Bertha Cáceres con su suplente Lenin Laínez, quien en la contienda electoral le comió el mandado y la dejó en la última posición en Intibucá. Ahora ella jura y perjura que inflaron las urnas.

ALBOROTADOS. La gente anda como hormigas locas en las terminales de buses, unos dicen que la pandemia ya los tiene a maceta y solo quieren ir a ver a sus viejitos al pueblo sin saber que pueden llevarles el indeseado huésped.

CAMBIO. A propósito de pandemia, los coordinadores de triajes reportan una disminución en el número de pacientes en lo que va del feriado, pero es que andan en los balnearios, pero como dicen que después del gustazo viene el trancazo, las consecuencias de andar de arriba para abajo se verán en dos semanas.

TRANCAZO. Este pueblo ya no aguanta tanto trancazo junto, hombre. Si no es la gasolina cada semana, es la luz cada tres meses y ahora hasta el pescadito que se come en Semana Santa tiene aumento, ya ni las tradiciones se pueden mantener. Tengan consideración, este pueblo ya sufrió mucho, no le toquen el pan de cada día. ¡Desconsiderados!