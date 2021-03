JUSTICIA. Cayó el telón y la suerte está echada para TH, el juez Castel no tuvo contemplación ni miramientos y fue frío al momento de dictar su pena: una cadena perpetua más 30 años de presión.



CHAPO. A “Tony” Hernández el juez Castel le clavó una cadena perpetua más 30 años de prisión, lo mismo que le recetaron a “El Chapo”, Joaquín Guzmán, el capo del cartel de Sinaloa.



MEDIOS. Todo el país estuvo pendiente de la imposición de la pena y las televisoras y radioemisoras estuvieron transmitiendo como si de un partido de fútbol desde el campo de los tribunales de la Gran Manzana se tratara.



PROTESTA. En las afueras del tribunal se agrupó un puñado de hondureños que viven en la ciudad de los rascacielos para estar in situ. Andaban pancartas y hasta se miró en traje naranja a dos de ellos simulando la vestimenta de prisión para TH y JOH.



TH. Por primera vez se escuchó la voz de “Tony” Hernández cuando el juez le dio la oportunidad para hablar, pero el hombre se quejó de que le habían violado sus derechos, que no había sido un juicio justo y que sus abogados no dieron el ancho. El juez Castel rapidito le aclaró que no le habían escondidos pruebas ni evidencias.



PRISIÓN. “Espero que mientras estés en prisión reflexiones sobre tu vida y lo que has hecho, y cambies tu vida. Quizás puedas hacer algo bueno por tu familia y tu país”, le dijo el juez Castel, viendo directamente a TH.



AMIGO. Solo Ebal Díaz salió al paso para defender al gobierno y a JOH de los señalamientos vertidos en la audiencia de ayer en NY. Eso hay que decir, en este rollo Ebal Díaz ha sido uno de los pocos que ha estado con JOH.



MENSAJES. Horas antes de que se conociera la pena, JOH publicó en su red social de Twitter un mensaje presagiando lo peor: “Para toda la familia, la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa” y siguió cuestionando el juicio y a los testigos.



COVID-19. Y mientras la people estaba metida en la audiencia en NY, el virus del covid-19 sigue avanzando, golpeando a jóvenes y adultos y dejando luto en el país, pero como la gente es testaruda, allí se ven esos balnearios a reventar. ¡Después que no se quejen!



RUSAS. Y nada se sabe ni de las vacunas que vienen para el Seguro Social ni las que se han comprado a los rusos y pareciera que no hay funcionarios que actúen con diligencia y responsabilidad. Pobre pueblo pobre…



VACUNAS. Será cierto que ha sido caravana de hondureños en los aeropuertos para irse a varias ciudades de los “yunai” a ver si se vacunan, ojo y no les salga la venada careta y les cancelen la visa por andar de vivos.