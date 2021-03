OCULTO. Se nota que en la suspensión de los trabajos de entrega de la tarjeta de identidad hay interés de ocultar información. ¿Cuál es el delito de decirle al pueblo que se le venció el contrato a los empleados temporales? La suspendimos para darles un “merecido descanso” a los empleados, dijo el trillizo presidente.



TENEBROSO. A propósito, la exrectora dijo que ella jamás va a usar ese nombre que le pusieron a la tarjeta: DNI, porque le da frío recordar la criminal Dirección Nacional de Investigación en la década de los ochenta. Los mandó a leer. “Los hechos hablan por sí solos”.



DATOS. Entre más números le meten al sistema por el resultado del escrutinio especial, más grande se hace la diferencia de los ganadores. Ya propósito, el domingo no comenzaba el escrutinio porque los representantes de Recuperar Honduras se tardaron un mundo en llegar. ¿Y entonces?



LUTO. A los periodistas marzo los ha golpeado también, al igual que al sector salud, con ese rollo del covid. Este fin de semana falleció el colega Francisco Rodríguez y el conocido comunicador político Allan Montenegro. ¡Que la tierra les sea leve!



JUSTICIA. Una jueza del Honduras canta en NY le clavó nada menos y nada más que 12 años de cárcel a un oficial de la Policía que hizo sus trabajitos con las redes del narcotráfico. Juan Manuel Ávila Meza recibió 144 meses de prisión.



“TONY”. Por cierto, y siempre allá en la ciudad de los rascacielos, hoy se conoce la situación de “Tony” Hernández, a ver qué dice el juez. La Fiscalía pide cadena perpetua y la defensa 40 años, la pena mínima.



BIENES. La Fiscalía de NY solicitó al juez decomisarle a “Tony” ya sea en bienes o en efectivo 138.5 millones de dólares, eso vienen siendo como 3,350 millones de lempiras.



CURA. A quien le ha llovido duro y parejo en las redes sociales es a un sacerdote de Corquín, Copán, que en la bendición de ramos el domingo pasado minimizó el virus y hasta le arrebató las mascarillas a los parroquianos. ¿Irá a hacer algo la jerarquía con el curita?



BURRA. Pero la gente sí que es burra y no hace caso por más que los médicos y los medios de comunicación se desgalillen. Las piscinas de algunos balnearios del país se ven hasta la madre de gente, después va a ser la lloreta.



HOSPITALES. No le ha caído el veinte a la gente que los hospitales están llenos, que no hay cupo y ese es el problema, no hay cama para tante gente. Las UCI están llenas, solo están esperando que mueran unos para meter a otros.



CEPA. Por cierto, ya se conoció que la cepa que está golpeando con fuerza en Brasil ya está en Panamá. Así que hay que tomarse en serio la prevención.