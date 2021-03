SUSPENDIDAS. Pues hombre Hilario te cuento que los magos del RNP decidieron suspender durante todo el mes la entrega del DNI ante el despelote que se ha estado presentando. Ahora van a armar otra manera de darle a la people su nuevo documento.



PARCA. El covid sigue arrebatando la vida y la gente no se quiere dar por convencida que estamos en total riesgo. El fin de semana murió el ex director del Central y activista y dirigente de Libre Roberto Ordóñez, quien luchó por su vida hasta el último momento.



PERIODISTAS. Otro que falleció por covid fue el colega periodista Francisco Rodríguez un extraordinario colega que demostró que cuando se quiere se puede. “Chico” laboró muchos años de camarógrafo y siguió estudiando hasta graduarse de periodista. Trabajaba en el RNP. QEPD.



LIBRE. Donde la cosa sigue color de hormiga en es Libre y allí las acusaciones y señalamientos de fraude no paran. Unos bárbaros dicen que en el sur pagaron hasta mil yucas por cada voto, será cierto. Tanto dinero tienen?



ALCALDES. En Libre también acaban de revelar que quienes hicieron pisto fueron los candidatos a alcaldes porque cobraban hasta 30 mil desplumados al candidato a diputado que quería aparecer en una afiche. Si le entienden al trámite!



JUEZ. Según cuentan, hay un juez de jurisdicción nacional que está en la mira de los gringos porque no solo ha aprovechado el puesto para hacer sus cositas sino que hace micos y pericos desde su posición sin importar a quien se lleva de encuentro.



PADRINO. El juez que dicta sus resoluciones desde la comodidad y seguridad de un batallón como que atropella y se pasa por donde quiere las leyes, solo porque tiene un padrino de alto nivel en el Poder Judicial. Pobre pueblo pobre...



CARRERA. A la gente como que le encanta desafiar la vida, y este fin de semana eran colas y colas de carros saliendo de la capital, en una desaforada carrera por escapar y trasladarse a sitios de verano. Después solo son lloriqueos.



VOTOS. Y en el recuento especial de las actas que está haciendo el CNE, resulta que los ganadores están sacando más votos de los que aparecían en principio, entonces, que siga la goleada.



CHAMBA. A quien no le da ni frío ni calor la Uferco es a Tito Asfura, quien ha seguido con sus botas puestas echando maceta en la capital con sus proyectos de infraestructura.



“TONY”. Mientras la fiscalía de Nueva York pide cadena perpetua para Tony Hernández, la defensa pidió el mínimo de la pena, es decir, 40 años. Vamos a ver con que se deja venir mañana el juez Castel. Hay mucha expectativa en este caso...