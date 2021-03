TAMAL. Pues hombre Hilario el recuento de actas especiales subió como la espuma y ahora serán sometidas a un nuevo escrutinio casi 15,000.



LIBRE. ¿Y adivinen de que partido hay mayores denuncias de fraude? Sííííí, ¡adivinaron! Libre se lleva el campeonato de denuncias de irregularidades y fraude.



DEMOCRACIA. Pues a los movimientos de Libre como que les queda ancha la camisa de la democracia y los movimientos acusan al triunvirato formado por Jorge Cálix, Beatriz Valle y el camarada Juan Barahona de armar todo un esquema de fraude. ¿Será?



LIBERALES. Pues la cosa está que arde también en el partido de rojo-blanco-rojo donde incluso han salido hasta “loz chuzos”. Kikito acusa de que lo querían trompear y los yanistas ya corrieron a denunciarlo por usurpador. ¡Pobre liberales!



CACHOS. En los cachurecos la batalla parece más subterránea porque no salen abiertamente en los medios ni en las benditas redes sociales. Solo Juan Diego que llevó unas actas para que se las revisen.



EEH. Que fea está esa denuncia de la Procuraduría General de la República (PGR) contra un juez de San Pedro Sula que se ha negado a mostrar el expediente de una demanda de EEH contra el Estado. ¡Eso huele a feo!



ESTADO. Ajá y si el juez no muestra ese expediente y ha negado todo espacio a la PGR que representa al Estado, entonces en qué estamos. Por eso dicen que ganarle al Estado es más fácil que pegarle a un bolo.



PISTO. Ricardo Zúniga, el compatriota escogido por Biden para arreglar el desmadre de migrantes en el Triángulo del Norte, volvió a decir ayer que “neles pasteles” habrá money para los gobiernos de la región. Toda la plata la manejarán ONG, sociedad civil y sector privado.



NUEVA YORK. En plena Semana Santa la justicia neoyorquina mandará sus buenos riflazos para estas latitudes y parece que está vez van en serio. Vamos a ver el revuelo que causa el juez Castel y la fiscalía de NY en el “Honduras canta en la ciudad de los rascacielos”.



JUSTICIA. A propósito de justicia, la bulla que andan es que un juez de jurisdicción nacional que se las pica de todopoderoso porque hace y deshace en varios casos que lleva sobre crimen organizado ya lo tienen bien choteado en la Embajada del Imperio.



TRIBUNALES. Las malas lenguas aseguran que en las últimas acciones metieron las de andar en un caso del MP, pero que hay intereses de todos lados, de arriba, de abajo, de este lado y de este otro lado, pero como que todo está por develarse.



VACACIONES. Y bueno, a partir de ahora todo mundo anda relajado como que no estamos viendo que hay una nueva ola de casos infectados y de muertes por covid. A la people como que eso le sopla.