CHUSMA. El Bukele le manda a decir a Biden que, por favorcito, no lo junte con la chusma del mentado Triángulo Norte y que, si no es mucha molestia, que hable con él por separado. ¡Vaya, jodido! ¡Se metió el agua!



INFLARON. Marvin Ponce jura y perjura que a su amigo Nelson Ávila lo inflaron a puros influencers. ¿Quién lo infló y por qué? Que lo averigüe Morgan, papa...



BURROS. El “papi” no se achicopala y toda la semana no se ha apeado de sus burros echando maceta, ya sea por celular, walkie talkie o con papelitos.



SALGAN. Ajá, y si el PN se quedara huérfano, sin candidato por el culebrón de los ufercos, quién se quedaría con la guayaba. Vea y después no salgan con un domingo siete que comienza con C.



TRANS. Avisa el “papi” que le dejará las represas casi terminadas a Chávez Madison y que lo del trans también va viento en popa, que no lo están destartalando, sino haciéndole túneles peatonales. Será.



ALERO. A propósito del mentado Trans, al “resignado” de El Hatillo no le fue nada bien en las primarias. Hasta el alero se lo comió. ¿Qué habrá pasado?



LLEGAR. Reaparece Juan Diego con algunas impugnaciones, pero sin despotricar ni decirle delincuente hijo de tantas a nadie, porque bien se puede hacer un reclamo sin llegar a eso.



UNIDAD. Aclara Juan Diego que el PN “no es de una sola persona” y que su futuro “pasa por una unidad sincera que, más que decirla, hay que construirla con respeto”. Será.



VIL. Qué ganarán con exhibir a la gente, con exponerla en una vitrina como el más vil de los criminales, metiéndola en el mismo costal de las mafias que viven de los negocios sucios con el Estado. Allí andan desjuiciados, pidiendo orden de captura para los hermes, a sabiendas de que los abogados ya días que apersonaron a los encausados.



TABLETS. Qué seria esa denuncia de EL HERALDO sobre las tablets desfasadas, aparte de que el terror de los periquitos ofreció 250 mil y, a la hora de los tiros, a puras cachas salió con tres mil.



POBRES. Por eso ya días le han pedido a Arnaldo Bueso que no se siga engañando solo con las tales clases virtuales, y tratando de engañar a los pobres cipotes.



ÚNICO. En un país tan desfasado en materia tecnológica lo único que queda son las clases presenciales, pero como no se puede por la pandemia, desde el 1 de febrero debieron haber iniciado con las semipresenciales.



POMPIS. Ajá, y claro está, los docentes, como es lógico, no quieren salir de su zona confort. Quién no va querer recibir su chequecito a fin de mes sin mojarse las pompis.