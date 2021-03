DEA. Apareció JOH y se defendió del culebrón en NY. El hombre asegura que la propia DEA –con agentes infiltrados en su organización- grabó a Los Cachiros cuando se quejaban por no poder llegar a acuerdos con él.



ARISCO. En la reunión que grabaron los mismos agentes de la DEA, dice JOH, se oye bien claro cuando los narcos lo califican de “arisco”, “súper arisco”. “En esencia, agrega, los criminales estaban diciendo que este (él) es un tipo al que no podemos comprar”.



HORNO. Pues, hombre, Hilario, ya sacaron del horno la primera alianza, calientita, calientita. Como quien dice, friendo y comiendo, porque todavía no han ni terminado la contada de las primarias.



AMDC. Lo bueno para SN es que LZ no se fue solo y se llevó en la maleta a Kikito y a Martelito, sus peluches y, por los vientos que soplan, Martelito será el candidato de la alianza a la AMDC.



SHAOLÍN. En la presentación de la alianza opositora también aparecieron María Luisa, Will Méndez y Shaolín, el más votado de los insurrectos en Libre. ¿Y el comandante Libreta?



BARCO. Falta por ver si también se sumarán al barco Suyapita, el dúo dinámico del CNA y el rey de los tuits de la CCIC, con todo y el Toty.



NUEVA. “Pior”, como dice la amiga, para que ahora haya una nueva alianza con el olanchano, no solo porque su base y dirigentes –empezando por Beatriz- ya no quieren ver ni en pintura a Nasralla, sino, porque allí están dos de los cuadros que se le atravesaron en el camino.



OTRO. Lo anterior, Sancho amigo, significa que la nueva alianza va por un lado, el PL por otro y Libre por otro. Allí solo que Yani y Mel se unan.



ANDAN. Ajá, y si la presunta oposición va toda pedaceada, ¿a quién creen ustedes que beneficia eso? ¿Quiénes creen que andan C de la R con este nuevo escenario? Ja... je... ji... jo... ju...



FIESTA. Si como dicen que por la víspera se conoce la fiesta, la campaña para las generales va a estar perra. “Desquiciado mental” le manda a decir Chávez Madison a SN.



CHORRERA. Pero, el señor de la tele jura que tiene con chorrera a los cachurecos porque, con la llegada de LZ y de los dos refundidores, ya tiene la guayaba como en el banco.



AVISA. “Alianza de perdedores”, les manda a decir YR, pero les desea suerte, y les avisa que él formará una alianza, pero de ganadores. Será.



ELIUD. Hueso duro de roer Marco Eliud Girón. Acaba de debutar en Libre y ya está pidiendo la inhabilitación, ipso facto, nada menos que de JC, Beatriz y Juan Barahona, los peluches del olanchano.