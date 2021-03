MÉXICO. Luz verde en México a alcaldías y empresa privada para la compra de vacunas anticovid. Es bueno, porque, entre más vacunas, más inoculados y, entre más inoculados, más rápido se volverá a la normalidad.

GASTO. Si alguien puede pagar la vacuna, que la pague, y esa dosis será un gasto menos para el gobierno y una dosis más para el acabado. Algunos han viajado hasta USA a puyarse, pagando avión, hotel y todos los mikis, y le saldría mucho más barato pagar la vacuna aquí. A ver, dijo el cieguito.

DÍGITOS. Por qué los trillizos del RNP no entregan el DIN por dígitos, así como inició la encerrona, y se evitan esos desmadres. Total, las primarias ya pasaron.

RIXI. Ya ven que nadie le creía a la Rixi de que estaba encaprichada y con rabietas porque se avecinaba un colosal fraude y tenía razón la otra.

CORTÉS. Lo único que no se sabía era que el tal fraude sería en su partido. El diputado Luis Cruz hasta renunció ayer a la coordinación de Libre en Cortés por el tal fraude.

FRAUDE. Luis Cruz, que ya lleva dos períodos como diputado, acusa del fraude a los movimientos 28 de Junio y FRP, que son lo de Mel y Xiomara. ¿Entonces?

SUERTE. María Luisa insiste en que es la nueva líder suprema de Libre y le desea suerte al ahora –según ella- excoordinador general en sus nuevas funciones.

CACAO. La comisionada también le tira a matar a Juan Barahona, lo llama paraca de toda la vida en el INA, y asegura que cuando lo topó LG fue chorrera y le pidió cacao. Será.

CALI. Entre los cachurecos también hay denuncias de fraude en Cortés. El Ekónomo jura que los Juntos Podemos le hicieron la ponga a los del “papi” y que por eso ganó el “Cali”.

SIEMPRE. En las filas coloradas ya se sabe. Desde que nacieron como partido y, no digamos después que se crearon las tales primarias, nunca el perdedor ha aceptado la marimbeada y siempre ha denunciado fraude.

BOCA. La diferencia ahora es que los que perdieron nunca levantaron en las encuestas y el pasado domingo, la marimbeada quedó sellada a partir de las 10:00 de la mañana, con los sondeos a boca de urna. Pero no se quieren convencer.

JUSTIFICAR. La bulla en el mismo Central Ejecutivo, donde ya estuvieran sacando sus calaches porque YR no tarda en llegar, es que LZ se va con SN –tal y como ya lo había anunciado él mismo- y no halla cómo justificar su partida.

ARMAR. Lo cierto es que LZ es libre de apoyar a quien quiera. Si quiere irse con SN, con Xiomara o con el partido del general. Pero no hay necesidad de armar todo ese relajo para irse.

AIR. Biden casi se cae cuando subía al Air Force One imperial. Eso le puede pasar a cualquiera, pero no faltará quien diga que es por viejito, que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.