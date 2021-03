COSAS. Calma, calma, que no panda el cúnico, mandan a decir Ana Paola y la Rixi. Es preferible, explican las ilustres, que unos orates incendien el país -asegurando que ganaron aunque hayan perdido- a no hacer las cosas con “transparencia”. Ja... je... ji... jo... ju...

CORTE. Pero, para que nadie se siga quejando, que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté, para anoche se anunciaba el primer corte... ¡Huuurrraaaa!... “I can’t believe it”.

BIDEN. Para que vean cómo han cambiado las cosas en el imperio en la época pos-Trump. Asesino desalmado le manda a decir Biden a Putin.

TREP. Aclaran que Kelvin propuso desde enero la contratación del tal TREP, advirtiendo que sin un conteo rápido habría desmadre, pero aquellas que dijimos le echaron la vaca y lo mandaron al carajo.

ONDA. No hallan qué inventar. Unos chuscos andan con la onda en esas redes que vienen de Europa y de Suramérica a chepear aquí cómo es que se pegan botones en manejo de procesos electorales.

MOVIDA. Hasta el sol de hoy, Ana Paola y sus asesores siguen jurando que no metieron el TREP porque había movida y que la transparencia por aquí y la transparencia por allá.

PROPIAS. Ajá, y si alguien quería hacer negocio con el tal TREP, por qué no lo denunciaron y procedieron, ipso facto, a contratar otra empresa bajo sus propias condiciones y santo remedio.

CULPA. Otra vez llegó la gente de LZ a protestar al Infop porque se resiste a aceptar la derrota, como todo mal perdedor. Pero la culpa de todo la tiene el CNE, porque desde el domingo en la noche debió declarar ganadores a nivel presidencial.

ACTAS. Reapareció el diputado inflado, asegura María Luisa, y esta vez se peinó varias actas en los centros de votación. La comisionada jura que JC encabeza el listado de cachurecos infiltrados en Libre.

LUNES. Alba Consuelo y compañía juran de rodillas que, a más tardar el próximo lunes, toda la “people” del sector salud -incluido el IHSS- estará vacunada. A ver, dijo el cieguito.

CUATRO. En Cholu cuatro enfermeras cayeron redonditas después que las puyaron, pero Marco Tulio Medina asegura que es por la ansiedad que les ha provocado todas esas majaderías que publican en esas redes en contra de la vacuna.

ZOMBI. Pero no solo en redes, allí anda un seudo médico, que ahora es candidato a diputado por Libre, metiéndole miedo día y noche a la pobre gente -aprovechándose de su ignorancia- diciéndole que no se vacune porque se va convertir en zombi.

EFECTOS. Habrá algún medicamento que no tenga efectos secundarios. Todos, absolutamente todos, los tienen. Lo otro es que no hay otra cosa que la vacuna. El majadero que no se quiera vacunar que no se vacune, pero que deje de meterle miedo a la pobre gente.