ACTAS. ¡Eureka! “I can’t believe it”, ayer por la tarde llegaron las primeras actas al Infop. ¡Hurraaaa! Qué más pueden pedir.

HASTA. “Misión cumplida”, manda a decir Ana Paola. ¡Ahhh!, y que el proceso ha sido un exitazo. Lo divertido es que hasta anoche iban a dar a conocer el primer boletín. Pero pide que nadie se aflija ni se afloje, porque de Semana Santa no pasan. Qué bueno.

FÚTBOL. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que si no fuera por el civismo del pueblo y porque aquí le dan veneno a la “people” con la política y el fútbol, quién sabe, papa...

CANGREJO. Hombre, si alguien no acepta que aquí vamos como el cangrejo en materia electoral, que venga el Chapulín Colorado y lo vea. Pobre pueblo pobre...

GRAN. René Amador, encuestador y politólogo, jura que el gran ganador del domingo es JOH. Por cierto que Ebal, su pupilo, va punteando de primer diputado por FM.

NADA. Cuentan las malas lenguas que los observadores internacionales mejor pintaron llantas, jucos porque no miraban nada de nada ni para atrás ni para adelante. Pero Ana Paola jura que fue un “éxito”.

CIEN. La otra cosa que cuentan las malas lenguas es que el “Papi” estaría arrasando con las 23 diputaciones en FM y que, a nivel nacional, sacaría más de cien de los 128 candidatos a diputados para las generales. Será.

CAPOTE. Si eso fuera así, significaría que el “papi” metió capote, como le dijo JMG a JL, antes del golpe de Estado de 1957.

HULE. Si esas proyecciones siguen como van, significaría que el “resignado” de El Hatillo estaría en alas de cucaracha con su diputación. Y esto que iba de primerito en FM. La “resignada” Olguita también quedaría hule.

MATADOR. Otro diputado que ya no volvería por el PN sería el “Matador”, Wilmer Velásquez. Iba de segundo por Juntos Podemos en FM. En Olancho quedaría fuera Chico Pancho, en Colón “me la pela” y en El Paraíso el viudo alegre.

PUENTES. Lo bueno es que Mauricio Oliva es un hombre de diálogo y de puentes de entendimiento y seguro que el “Papi” lo tendrá a su diestra, como candidato, y luego como presidente, si gana la guayaba.

CENTRO. La bulla en el búnker del yanismo es que en la contada que llevan ellos en su centro de cómputo, no llevan cinco puntos adelante, sino casi 20. Será.

ALIANZA. Aja, preguntan, y qué tal si SN no sale a pedir el voto por su alero LZ y le recuerda a sus fans que harán alianza, quién sabe si no le habrían metido capote. Ya va decir “periodistas tarifados”. Solo en el medio donde lo apoyan a él no son tarifados.

COVID. La última es que el hospital móvil de Tegucigalpa ya no recibirá pacientes covid porque, dice el director del HE, “no cumple con los requisitos mínimos”. ¿Estáis oyendo, Marquitos?