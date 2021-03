ESPERAR. Ya ven que sí hubo primarias, a pesar de los pesares y ahora, con los candidatos de estos tres partidos electos, solo queda esperar las generales, donde los esperan Nasralla y compañía.



AYOTE. En otras palabras, se les ahumó el ayote a aquellos y aquellas que hicieron hasta lo imposible por boicotear el proceso. Qué bueno. En medio de tanto desmadre, allí va caminando esto que llamamos democracia, aunque sea solo electorera.



HUBO. Tempranito tempranito hubo denuncias de centros de votación que no habían abierto, de otros que no llegaba el material electoral, de maletas abiertas, pero eso, a decir verdad, ha ocurrido en todos los procesos.



ZOOM. Kelvin avisó el sábado que ya estaba otra vez en combate, pero que, por si las moscas, se mantendría solo por el Zoom y que su silla la ocupara un suplente y por eso estuvo Lobo, el pupilo de Romeo.



CENTRAL. Ana Paola, Rixi y Lobo madrugaron al Central a dar el banderillazo, acompañados del power de las Fuerzas Armadas, y de gran parte del equipo del CNE. Todos en sus marcas...



BOCA. Guerra de encuestas a boca de urna a partir del mediodía. Todos ganaban y nadie perdía. Qué bien. Lo bueno fue después del cierre de las urnas, cuando comenzó el conteo de verdad, y tuvieron que volver a la realidad.



CACIQUE. En los dominios del cacique indómito, allá en Gracias, y acompañado de la first lady, votó JOH, muy emocionado y haciendo un llamado a la “people” para que también saliera a mancharse el dedito.



COLOR. Solo que por nada del mundo se quiso dar color de por quién votó. Ya se sabe que su delfín es el “papi”, pero marcó sus papeletas, a escondidas.



EQUIPOS. Oliva y el “papi”, los candidatos azulejos, también votaron muy entusiastas, acompañados de sus equipos, y lo mismo hicieron los presidenciales del gonfalón rojo-blanco-rojo.



PAMPAS. El olanchano y XC, como siempre, allá en las pampas olanchanas, desde donde arengaron a sus bases a no quedarse encerrados en casita, y salir a votar.



LIBRE. El comandante Libreta, Will Méndez y Nelson Ávila también muy emocionados con su participación en el proceso primario. CER dijo que ha levantado la esperanza en Libre.



ALIANZA. Muy muy de mañana, el señor de la tele le mandó un mensaje motivacional a su alero LZ, recordándole lo de la alianza que han hablado tantas veces.



HIJAS. El “papi” llegó a votar con sus tres hijas y su wife, a quien sus seguidores presentaron como la “próxima primera dama”, y temprano acompañó a Chávez Madison a mancharse el dedito.



VACA. Caramba, compa, como dice aquel, unos activistas se liaron a cachimbazo limpio allá en Chotepe, Cortés, y en la “jeiba” unos refundidores le echaron la vaca a un azulejo. Lo malmataron a golpes al pobre.