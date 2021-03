¡A votar! igual. En el PN, Mauricio Oliva y el “papi” quemaron ayer sus últimos cartuchos, y lo mismo hicieron en el gonfalón rojo-blanco-rojo YR, LZ y DB, al igual que en Libre XC, CER, WM y NA. Todos en sus marcas...



LISTO. Todo listo para las primarias de mañana a pesar del torpedeo sistemático de algunos políticos del patio. Una prueba más de esto que llamamos democracia. Qué bien, dentro de lo que cabe.



NADIE. Es bueno porque, a pesar de todo el desmadre en el CNE y en el mismo RNP, la “people” va a las urnas de nuevo, y eso es lo importante. A partir de pasado mañana, una vez electos los candidatos, se supone que ya nadie detiene las generales.



APOYAR. Hay que apoyar las primarias a pesar de los pesares y ojalá que mañana, gane quien gane, los perdedores reconozcan su derrota y feliciten a los triunfadores.



COVAX. Pues, hombre, Hilario, hoy por fin llegan las vacunas de la tal Covax y el próximo martes se inicia la vacunación por tierra, mar y aire a la “people” de salud. Ojalá y se acuerden de las aseadoras y vigilantes.



HAM. Las vacunas arribarán a la base aérea HAM, en la capital, y allí estará para recibirlas el propio JOH, en carne y hueso, junto a Alba Consuelo y la Piedad.



CINISMO. Caramba, compa, como dice aquel ¡qué cinismo! Los mismos y las mismas que han estado torpedeando las primarias desde un inicio dicen que aquí hay “sectores que no quieren elecciones”. ¡Habrase visto!



ÍDOLOS. Eso es lo malo de los “analistas” sesgados, que solo creen cuando les conviene, pero, cuando les tocan a sus ídolos, neles pasteles.



AYUDA. Allí apareció un ex FG diciendo que fue testigo cuando el olanchano rechazó una ayuda en la campaña y que cómo es posible que alguien así va a recibir un soborno de un cachiro.



FALSO. Ajá, o sea que lo que el cachiro dijo de unos es verdad absoluta, irrefutable, pura, pero lo que dijo del olanchano, es falso de toda falsedad.



SON. Por cierto que los discípulos del ex FG en el MP, que allí siguen y son intocables, también son sesgados. Allí andan afanados, esculcándole hasta los calcetines a los periodistas “golpistas”, pero a los afines al olanchano, neles pasteles.



CAUDILLO. La operación Caudillo del MP madrugó a una banda de lavadores, no de carros, sino, de activos, en Copán. Se habla de la “bicoca” de 815 millones de ranas.



BIDEN. Vehemente llamado del presidente de la RD a Biden, para que se acuerde de sus presuntos aliados y de estos paisitos acabados, con la vacuna. A ver si los demás mandatarios imitan su ejemplo.