MEJOR. Pues, hombre, Hilario, los trillizos del RNP mejor suspendieron la entrega de la nueva ID por todo el desmadre y será hasta el próximo lunes, si Dios quiere.

LISTADO. Le piden a los partidos que cuidadito se aprovechan de la nobleza de la “people”, como se quejaba el Chapulín Colorado, y el domingo inflan con helio esas urnas, aprovechándose del doble listado de la Rixi y de Ana Paola.

QUESO. Eso, Sancho amigo, dice un chusco en esas redes, sería como ponerle un buen tuco de queso a un ratoncito hambriento y pedirle, por favorcito, que cuidadito se lo come. Ja...je...ji...jo...ju...

154. Qué cosas, ahora la Rixi ya no habla de 1.6 millones que quedarían fuera, sino, de 154 mil que ahora podrán votar gracias a sus cuadernillos y de Ana Paola.

PONGA. Para que vean, el hombre de La Norteña sale como el candidato a diputado más votado en FM dentro de las filas coloradas, así es que, si le vuelven a hacer la ponga, ya sería un descaro. A ver, dijo el cieguito.

ARDE. La cosa está que arde en NY. Ahora resulta que el cachiro también ha sacado a bailar al olanchano y al “resignado” de El Hatillo. Y anteayer sacó a Polo Crivelli.

SOLO. Por lo menos JOH ya no está solo en ese culebrón ahora que el cachiro mayor no está dejando títere con cabeza.

NEVER. Tanto el olanchano –líder supremo de Libre- como el “resignado”, juran de rodillas que never and never recibieron los 500 mil dólares que el cachiro asegura haberle dado a cada uno.

CLAVOS. La jodida ahora es para los “analistas” afines a Libre y otras hierbas, porque, si creen las acusaciones en contra de JOH, también deberán creer las que han salido a bailar en contra de Mel. O creen todos los clavos o no creen ninguno.

MIEDO. Reaparece el hombre de El Chimbo y le pide a todos los mencionados en el culebrón de NY que tomen un vuelo chárter y se vayan a presentar. ¡Ahhh! y que “quién dijo miedo”, manda a decir.

COSTAL. La que ha aprovechado para llevar agua a su molino es Suyapita, y dice que “debería darnos vergüenza”, y mete en un mismo costal a JOH, Mel, Yani y Rial.

CONSIGNA. Los “yankees go home” de ayer, hoy son furibundos gringueros. De la noche a la mañana cambiaron su consigna. Ahora gritan: “Yankees, come here, please”. Sean serios...

BCIE. Aprobados 35 millones de verdecitos a Honduras por parte del BCIE para la compra de 2.8 millones de vacunas, así es que, ya están sabidos.

1,400. Otra vez friendo y comiendo con Biden, este fin de semana arranca la entrega de los bonitos nada menos que de 1,400 verdecitos por cabeza. Qué tal.

RICAS. Por eso les explican a cada rato que el confinamiento lo pueden hacer las naciones ricas, donde le dan de comer a su gente cuando no trabaja, pero no en estos paisitos.