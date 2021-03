MAÍZ. Sigue el maíz a peso con la entrega de la nueva ID. La “people” llega a buscarla y resulta que ni los vigilantes ni nadie saben nada de nada.

NUEVA. Ajá, y ya hoy es jueves, y las elecciones son este domingo. El problema son los primerizos y que necesitan la nueva ID.

TOPAN. Bueno sería que los trillizos del RNP den la cara de manera institucional y le expliquen a la “people” qué puercas está pasando. De por sí en el CNE no los topan y con esos desmadres.

AYOTE. Pues, hombre, Hilario, ayer salieron las maletas para La Mosquitia e Islas de la Bahía, así es que, el ayote se les ahuma cada vez más a los conspiradores.

MAGIA. Preferible, dice el comandante Libreta, dejar por fuera a la “people” que no se enroló, a abrir la pesa y permitir que los expertos en la magia blanca voten las veces que quieran.

RAZÓN. Tiene razón Libreta. Por hacer un bonito, harán un horrible con eso de los cuadernillos, listados adicionales o como puercas se llamen. Y adivinen quién es el inventor de eso.

BURRO. Pareciera que se les olvida que son elecciones primarias, no generales, y que al final es rollo de cada partido la forma en que elige a sus candidatos. Si un partido quiere poner a un burro o a una burra, es asunto suyo, no del CNE.

SÁBADO. Una gran noticia en medio de tanto desmadre es la llegada de las 48 mil vacunas Covax, este sábado a mediodía, a la FAH. Alba Consuelo y la Pilar madrugaron a dar la buena nueva.

CUELEN. Ya con esas 48 mil se logrará inocular a casi toda la “people” de la primera línea en salud. Al menos, claro está, que políticos, funcionarios, ricachones y sindicalistas se cuelen.

AVIÓN. Adivinen a qué diputada azuleja y a qué presidente de sindicato han estado sacando a bailar en esas redes, esperando en la FAH la llegada del avión, con las Covax.

CORCHO. Por eso dicen que aquí el corcho se hunde y el plomo flota. En vez de felicitar a algunas escuelas de Ocotepeque que con gran sacrificio han iniciado clases semipresenciales, echándoles maceta.

NIÑOS. Está bien los dirigentes magisteriales, que andan en su onda de no volver a las aulas y usando, como siempre, de escudos a los pobres niños.

DAÑO. Gran escándalo por unos casos de covid en unas escuelas de Ocotepeque. ¿Y será que antes de las clases semipresenciales no había coronavirus? Ojalá y vieran la otra cara de la moneda. El daño irreversible que se le está causando a los pobres niños con tanto encierro y sin una educación adecuada.

BRASIL. Bien dicen que cada loco con su tema. Bolsonaro jura que Brasil ha sido un “ejemplo” ante el mundo de cómo se pegan botones contra el covid. Ajá, y es el segundo país con más palmos en América después de USA. Qué tal. Very well, thank you.