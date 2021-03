POLLO. Solo oyeron decir las palabras mágicas “salario mínimo” y las procesadoras de pollo corrieron a subir el precio. Sean serios, como decía JTM.



LEÑAZO. Si todavía no ha habido aumento ni al mínimo ni al butuco ni al plátano. Aprovechados que son esos de las procesadoras. Pero, la “resignada” ministra jura que el leñazo, no pasará.



AIRE. Allí estuvo el embajador de la madre Rusia reunido con el Urtecho y la María Cristina –la amiga de Elvincito- del Cohep. El gran ausente fue el Juanca. Por lo visto tiene miedo que le jalen el aire de la avenida La Paz.



200. Por esas tonterías es que no habían buscado la Sputnik rusa, por miedo a que los gringos se enojen, y les jalen las orejas. Hay que ser serios. Y no es que vamos a cumplir 200 años de “independencia”.



PILAR. A ver cuándo llegan las vacunas de Pilar. Ya arribaron a casi toda la región, menos aquí. Pobre, pueblo, pobre...



TODOS. Mandan a decir que ese billete que le dieron al olanchano, para la capacitación de la “people” de las mesas, se lo darán a todos los partidos que van a primarias.



SERIOS. La pregunta es: será cuerdo, justo, sensato, lógico, que encima de que el pueblo tiene que gastar 1,200 millones en las tales internas, también le tenga que capacitar y dar de comer a la gente de los partidos en las mesas. Sean serios, como decía JTM.



SALIR. Cuidadito con quedarse encerrado de mañana en ocho, hay que salir a votar, le manda a decir el “papi” a la “people” del PN.



BURROS. El “papi” y sus burros no han parado toda la semana y en su búnker aseguran que ya solo es cuestión de esperar el “Ddía Dd”. También hablan con respeto de “Netanyahu”.



PMA. Denuncia Chico Pancho, con nombre y apellido, que el movimiento Unidad y Esperanza está politizando las ayudas que ha donado el Programa Mundial de Alimentos. “I can’´t believe it”.



EVELIO. A una semana de las primarias, YR ha tenido misas toda la semana con “people” de sociedad civil, sindicatos, gremios y líderes religiosos, a quienes les ha pedido apoyo para gobernar una vez que gane las elecciones. El turno de ayer le tocó a Evelio.



FRAUDE. Y dele que dele con eso del fraude. Y el fraude por aquí y el fraude por allá. Los trillizos del CNE le aclaran a la Rixi que solo son 150 mil los que tal vez no puedan votar, no 1.6 millones, como lo anda pregonando.



CHAGO. El apóstol Chago Zúniga tiene un montón de amantes, y a todas las pasa llamando y les dice que las ama, asegura su esposa. Ya solo falta que aparezca un chusco en esas redes y le mande a decir: “componete, perro”...



FREDY. Desarme general propone y pide a gritos Fredy Cerrato, para frenar la escalada de violencia, sobre todo en contra de los abogados. A ver si se oye en los dominios de Julián.