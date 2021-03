NEVER. Manda a decir Mauricio Oliva que never and never le ha preguntado a su amigo JOH si lo apoya, pero de lo que sí está seguro, agrega, es de que “todo su entorno político no está conmigo”.

SEIS. “Netanyahu” también asegura que ya está seis puntos arriba en las encuestas y que Juan Diego, su pupilo a la AMDC, por primera vez ya sale dos puntos arriba de su contrincante.

PAPI. Sepa Judas cómo es la cosa, porque en el búnker del “papi” juran que tienen la guayaba como en el banco, y que más bien ya comenzaron a buscar aliados para después del 14 de marzo. Será.

CNE. Bueno, parece que en el CNE es prohibido enfermarse, porque resulta que la Rixi solo oye que fulano o zutano se enfermó y sale corriendo a llamar a los medios diciendo que el fraude por aquí y el fraude por allá, y que hará esto y lo otro para detener el tal fraude.

ÚNICO. Lo divertido es que en el único partido donde los movimientos disidentes han denunciado fraude es en Libre. Y lo otro es que en los tres partidos hay corrientes que rechazan las credenciales con nombres que ella quiere imponer contra viento y marea.

PAZ. No sería mejor llevar la fiesta en paz. Si ya no faltan ni diez días. Si Libre o cualquier otro partido no quiere ir a primarias, por la razón que sea, que no vaya. Está en todo su derecho. Pero que ya no sigan torpedeando el proceso.

MALETAS. Por cierto que, para que no quede duda, este fin de semana arranca la distribución de las maletas electorales a todo el país.

CERO. El señor de la tele avisa que cero alianzas con Yani y con Xiomara, porque resulta que él ya tiene millón y medio de votos como en el banco y no los necesita. Será.

MAYO. El otro aviso de SN es que el 15 de mayo será la asamblea de su partido para escoger a sus candidatos a alcaldes y a diputados, así es que ya están sabidos.

DEDO. Pero allí anda revuelto Cárlenton Dávila y compañía, conocidos nasrallistas de cepa. Denuncian que Julio Larios no ha dejado que haya asambleas municipales porque quiere imponer de dedo a los candidatos en la asamblea nacional.

BRAZO. Tienen entre ceja y ceja a Julio Larios solo porque es el brazo derecho de SN. El comisionado Henry Osorto también anda juco y asegura que es un “infiltrado” del PN. Será.

COLADOR. Pura envidia que le tienen a Julio Larios. El hombre nunca ha sido político y por eso SN confía en él, y toda la bravura es porque es el encargado de aplicar el colador.

NAYO. La bulla en el PL es que ha muerto, por covid, Nayo “El Chaparro” Galindo, de la vieja guardia. QEPD.

RUSA. Pues, hombre, Hilario, Danielito y la Chayo ya están vacunando en varios departamentos con la Sputnik rusa. Lo mismo pasa en El Salvador y en Costa Rica. ¿Estáis oyendo, ACF?