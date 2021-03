COLA. Los trillizos de la Política Limpia amplían hasta el otro lunes el plazo para la apertura de cuentas, así es que la cola de aportantes en los bancos, que por favor no se aglomere, porque hay tiempo.



CONTADA. El hombre de La Norteña espera que esta vez no se lo truenen en la contada, pero, por si las moscas, ya contrató a los cuatro fantásticos y hasta a los Caballeros Templarios.



CANDIDATOS. La zarina del SAR avisa que solo el veinte por ciento de los candidatos de los tres partidos se ha puesto clarinete con ella con el pago de impuestos, así es que allá los espera.



MARZO. Sepa Judas por qué, pero en este mes de marzo cumplen o cumplían años varios gurúes y caudillos de la política criolla. El oráculo de la carretera al batallón cumplió ayer, y luego siguen Jorge Arturo y Carlos Roberto Reina, Modesto Rodas Alvarado, Suazo Córdova, Tiburcio Carías, en fin...



SEIS. Avisa JOH que están a punto de finiquitar acuerdos con dos farmacéuticas para la adquisición de seis millones de vacunas, así es que ya están sabidos.



COVAX. Pues, hombre, Hilario, Colombia se ha convertido ayer en el primer país de América en recibir las vacunas de la tal Covax. Ajá, ¿y aquí? Ni porque Piedad ya días que las prometió.



GHANA. El primer país en recibir las Covax en el mundo ha sido Ghana, en África, y ahora Colombia, en América. A propósito, ¿ya habrá reaparecido Piedad, por los pasillos de Palacio?



BRINCO. Que cuál es el brinco, manda a decir Johana, que ella también tiene derecho a puyarse contra el covid. Será.



COLADOS. Pero, por si las de hule, en los dominios de Alba Consuelo avisan que van a investigar las denuncias sobre la vacunación de los colados.



ISRAEL. Se supone que llegará el momento en que todo mundo será inoculado y que las vacunas serán vendidas como antigripales en las farmacias. Si el debate son las cinco mil que regaló Israel, porque se suponía que solo vacunarían al personal de las UCI, y de las salas covid.



OTRA. Nueva megacaravana para este mes, anuncian los menonitas, y también saldría de SPS. Ya ven que hay otra gente. Pero el clavo siempre se lo echan al pobre Bartolo, que no se mete con nadie.



CLASES. Ni niños ni padres de familia ni nadie quiere saber nada de clases virtuales, porque eso es engañarse solo, mandan a decir varios directores de escuelas. Pero el terror anda emocionado con el inicio del presunto “año lectivo”..



PODER. Dicho y hecho, marimbeada y media la que el turquito le zampó a la derecha y a la izquierda salvadoreña. El hombre ahora tendrá el poder absoluto.



FMLN. A ese paso que va la contada, vea y el FMLN no pase a “mejor vida”. Y allí no es como aquí y, si no sacan los votos que deben sacar, los partidos desaparecen.