HUMO. Pues, hombre, Hilario, se inicia la cuenta regresiva, la recta final de cara a las primarias, y en los aposentos de los trillizos del CNE todavía no sale humo blanco sobre varios temas.



TOMAR. Tienen que tomar decisiones, hombre, someter a votación los temas calientes. El que gane, que gane, y el que pierda, que pierda, pero así es esto que llaman democracia. Unos ganan y otros pierden.



TORTA. Reinaldo lanzó la casa por la ventana por el 119 aniversario del PN y partió la torta en varios lados.



AUDIOS. En esas redes fecales circulan audios de conspicuos dirigentes de Libre en los que piden respetar la línea lanzada por los jefes, para que solo salgan los y las peluches en FM y en otros lados. Y ¿adivinen quiénes son los escogidos?



TARIMA. En esos chambres cuentan que a Tomasito Ramírez lo humillaron en su propio partido, porque resulta que no lo dejaron ni subir a la tarima, a pesar de que él pagó el escenario, el sonido y hasta el vuelo de Nasralla y cuatro más. Será.



POLLO. Denuncia “El Pollo” que el Motagua es víctima de un sistema corrupto de árbitros, que le hacen los mandados al Olimpia, y que por eso a cada rato castigan a la “Barbie”. “I can’t believe it”.



VACUNA. Los rusos y los chinos no han dejado solos a sus aliados de Asia Central y del sureste asiático con la vacuna. ¿Y aquí?



DUTERTE. A Filipinas arribaron ayer 600 mil vacunas chinas de Sinovac, completamente gratis, y ni el transporte le cobraron al tal Duterte. Aquí el imperio las ha acaparado todas.



ETERNO. Al que le caiga el guante... El embajador chino en Manila dijo que “ningún invierno es eterno” y la vacuna contra el covid debe ser un bien público global, con acceso igual para pobres y ricos. A ver si por los rumbos del Potomac se oye, padre...



DEDO. Llenos algunos vuelos a USA de banqueros, políticos y empresarios, que van a puyarse contra el covid. Quién como ellos, porque el resto de los mortales tendrá que esperar a que San Juan baje el dedo.



CARLO. El cardenal todavía no se reincorpora a las homilías, pero ayer estuvo Carlo Magno, quien también logró vencer al virus. El prelado lamenta que Honduras sigue sumida en la desesperanza, violencia y pobreza.



VACA. La izquierda y la derecha le echaron la vaca ayer a Bukele, pero todos los caminos indicaban que tanto el FMLN como la Arena tenían la marimbeada como en el banco.



MIEL. Por cierto que en El Salvador toda la vida se han realizado por separado las elecciones legislativas y municipales. Aquí a algunos se les quema la miel para que chepeen ese modelo.



CHELATO. Le fue bien a Chelato en su cirugía allá en el DF. Ahora ya podrá comer y hablar normalmente. El ex de la H ya tiene 80 abriles.