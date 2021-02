AVISA. Brinque quien brinque y se pique quien se pique, el 14 de marzo arrasará en las urnas y tomará posesión el próximo 27 de enero con vientos de cambio, avisa Mauricio Oliva.



RNP. Los trillizos del RNP inician la entrega de 4.8 millones de identidades. Por fin, después de un cuarto de siglo, los hondureños tendrán nueva ID. Pero, como nunca se queda bien, allí andan algunos queriendo anular el proceso. ¡Habrase visto!



PIEDAD. ¡Vaya, hombre! Pegó la alerta de búsqueda de Piedad Huerta lanzada por JOH. ¡Se busca! Díganle, pidió, que la estamos esperando con las dichosas vacunas que nos prometió.



MACHO. Pegó, porque la tal Covax -y su novia, la GAVI- aparecieron ayer por fin confirmando que mandarán 424,800 dosis entre mediados de marzo y mayo. Del lobo, un pelo... Además, a macho regalado, no se le busca lado.



OÍDO. Por eso aquí se le insistió a Alba Consuelo que soplara a rebuscarse con la vacuna donde fuera, y que no se atuviera a las donaciones, pero por un oído le entró...



UCI. Le han volado a Johana Bermúdez por haber corrido a vacunarse contra el covid sin ser de la primera línea de fuego, desplazando a personal de las UCI y de las salas covid.



SALAS. Pero, Johana, que también la han criticado por tener varias chambas con el Estado, incluida la de diputada, se defiende asegurando que le ha tocado atender salas covid. Aunque en otra ocasión la denunciaron de que solo pasaba con incapacidad y que no se presentaba a trabajar.



ELVIN. A otro que le han volado maceta es a Elvin Canales, presidente del sindicato del Hospital San Felipe, quien también corrió a inocularse.



PAREJA. Elvin Canales también es precandidato a diputado por Libre, así es que la cosa está pareja con ilustrísimos de uno y otro partido, que se estarían aprovechando de sus influencias políticas o sindicales para vacunarse.



VENGA. Sepa Judas cómo ha sido la escogencia de los vacunados. Alba Consuelo asegura que ya tenían listo todo un protocolo, y Elvin Canales jura que él iba pasando cuando lo columbró el director del hospital y le dijo, “venga a vacunarse, que usted también está en la primera línea”. Ummmm...



FRENTE. El problema es que solo son 2,500 los beneficiados con las cinco mil dosis -dos puyones por cabeza- y por eso se insistió en que solo se vacunaría al personal que de verdad está en el frente de batalla.



UMAÑA. Ajá, y Umaña que anunció con bombos y fanfarrias que no se vacunaría, que se sacrificaba y le cedía su puesto a otros compañeros de la primera línea, pero, a la hora de los tiros, madrugó a hacer fila y fue el segundo inoculado por Cosenza.



MANO. Por cierto que tanto Umaña como los demás inyectados en SPS dijeron que el doctor Cosenza tiene una “mano bien suavecita”.