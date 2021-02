AGUA. Una enfermera fue la primera en recibir la vacuna, y confesó que la esperaba como agua de mayo por ser diabética e hipertensa. Qué bien por ella. Y Umaña cedió su cupo en SPS.

AIR. En el mismo “air force one” catracho que trajo las vacunas desde Israel venían también las cinco mil dosis que Netanyahu le donó a Guatemala. De aquí las transportaron en una avioneta para allá.

FISCAL. A tiempo trajeron esas vacunas desde Israel, porque resulta que el fiscal general y hasta el ministro de Defensa de allá -rival de Netanyahu- se le acaban de atravesar en el camino y le han prohibido que las siga regalando.

INFOP. Avisa Flavio Nájera, el consejero suplente, que el lunes arranca la armada de las maletas electorales, en el Infop, para los cinco mil centros de votación. Hasta Nerón anda emocionado.

ARRASARÁ. Reafirma Chávez Madison que gana todas las encuestas habidas y por haber y que el 14 de marzo arrasará. ¡Ahhh!, y asegura que el “papi” lo apoyará desde el Juan Pablo a terminar de transformar la capital.

LEGADO. Juan Diego manda a decir que seguirá el legado del “papi” con los proyectos de infraestructura, pero también pondrá toda la carne en el asador para la generar trabajo en la capital.

USADOS. Lo único que faltaba. En la misma AMDC confirma JCG que los buses que vienen para el mentado Trans son usados. Eso les pasa por haberle dado el “bisnes” a los mismos transportistas.

MISA. Lo divertido es que la misma AMDC les está haciendo el favor de conseguirles la misa con el empresario que vende los buses chatarra, en vez de exigirles nuevos.

CONFINES. El “papi” se la dio desde ayer muy temprano a una gira por todos los confines de Islas de la Bahía, Colón, Atlántida y Yoro, y regresará hasta el fin de semana.

VACUNA. Mauricio Oliva y el “resignado” de El Hatillo anduvieron ayer de gira por la zona oriental, en los dominios del viudo alegre y de la rubia peligrosa, y desde allá destacaron los esfuerzos del power de Juntos Podemos para que se pusieran vivos con la vacuna.

REDES. Periodistas tarifados, cómplices de JOH, le dice LZ a quienes informan que se fue a vacunar a Miami. El aviso lo hicieron en las mismas redes fecales que tanto lo defienden, porque como allí escribe cualquier vago.

ESTAFA. ¡Qué bonito! Él sí puede estafar a un parroquiano con terrenos que ni siquiera eran suyos, pero es un hombre honrado, ético, moral, en fin... Pero si un periodista tiene un programa y vende publicidad, ese sí es un delincuente tarifado.

INSULTAR. El que ha recibido la peor de las derrotas en toda la historia del PL, que no quiere ni respeta ni a su propia madre -el ser que le dio la vida- no se mide para insultar y denigrar a todo aquel que no le hace los mandados.