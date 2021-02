SPUTNIK. Avisan desde los dominios de Putin que Honduras se ha convertido en el país número 36 en darle luz verde a la Sputnik. ¡Vaya, hombre! ¡Ya era tiempo!



SOPA. Listos los hoteles para recibir a los presuntos turistas en Semana Santa. Pero, como nunca falta un pelo en la sopa, ya andan unos queriendo aguarles el respiro.



OBISPO. Reaparece el “obispo rojo” de Copán y manda a decir que Yani es el hombre, que no ve otro, y que los liberales solo con él pueden volver al poder. Será.



MIAMI. Avisa LZ que viajó hasta Miami expresamente a vacunarse contra el covid y que por eso puede hacer campaña. Como quien dice, yo ya me salvé, y al resto de la “people” que se la chupe la bruja.



OJO. Los fiscales del Distrito Sur de NY que acusan a JOH están en el ojo del huracán, en medio de una investigación por mentir y alterar evidencias en los juicios, según LS, el embajador en la capital federal. Será.



NARCOS. Que alguien me explique, pidió JOH en el hemiciclo, cómo es que él es cómplice de los narcos y aprobó las extradiciones y la depuración de los narcopolicías. Que alguien me explique.



HUIDA. Pregunta, además, que si él es narco, por qué los cachiros salieron de huida casi al día siguiente de su toma de posesión, y aseguró que han mentido en NY para reducir sus penas.



GABO. El problema, dicen algunos, es que JOH no tiene quién lo defienda, así como el coronel aquel, el de Gabo, que no tenía quién le escribiera.



PECHO. Para una muestra, un botón: nunca como ahora ha estado tan en el ojo del huracán en NY y ni uno de sus ministros ha salido a poner el pecho por él.



ÚNICO. Ya ni los diputados lo defienden, y ayer el único que salió a poner el pecho por él fue Chávez Madison. Algunos hasta se esconden para escurrir el bulto.



NADIE. La otra cosa es que allá en Washington y en NY hay gente a tiempo completo bombardeando las redes con todo lo que sale en contra de JOH y del lado del gobierno no hay nadie.



CULPA. Pero en el mismo PN juran que la culpa es del mismo gobierno. Para el caso, preguntan que cómo es posible que el embajador en Washington es a su vez viceministro de Seguridad y tiene como dos sombreros más, por lo que pasa una semana en la capital federal y otra en Tegucigalpa.



CUATRO. En vez, dicen, de pasar a tiempo completo cabildeando en Washington o en NY. Ni que el otro fuera Superman para cargar con cuatro sombreros.



CALCETÍN. Los Julianes y los Tito Livio anunciaron en el CN una vuelta de calcetín en el combate de la criminalidad. A ver, dijo el cieguito.



RUSOS. ¡Eureka! Los genios de la OPS juran por el etíope que todavía “no estamos fuera de peligro” por el coronavirus. “I can’t beleive it”. Los rusos se los van a llevar a estos.