SERIOS. Nada pide el equipo de Alba Consuelo: que suspendan la Semana Santa y que, si no es mucha molestia, que también se vuelva a la circulación por dígitos. Sean serios, hombre.



ISRAEL. Promete JOH, con veeduría independiente y todos los mikis, que las cinco mil dosis que manda Israel son exclusivas para la “people” que está en la primera línea de fuego en los hospitales.



MALETAS. Pues, hombre, Hilario, ya llegó el segundo embarque con las maletas electorales, así es que, como ha prometido Ana Paola y “Netanyahu”, las primarias vienen y nadie las detiene.



INFOP. Hasta el pirómano se veía bien emocionado, recibiendo los camiones con las cajas, en el Infop. Qué bueno. Todo sea por el remedo de democracia.



CIRIACO. Caramba, compa, como dice aquel, qué tranquilidad se respira ahora en el CNE con el regreso de Ana Paola. Hay que encenderle velitas a “San Ciriaco” para que no se vuelva a enfermar.



SIGUE. Lo bueno es que sigue la discusión de los mismos temas calientes y polémicos, solo que ya en otro tono, sin rabietas infantiles, sin imposiciones caprichosas, sin agendas ocultas. Qué bien.



LIBRETA. Credenciales solo para las candidaturas presidenciales y una especial para los movimientos de la alianza oficialista que llevan sus propios candidatos a alcaldes, propone ahora el comandante Libreta, como una salida salomónica al desmadre por la repartición de credenciales a las nueve corrientes.



REABRIR. Es urgente, manda a decir Armando Euceda, el exvice de Educación, reabrir las escuelas de manera ordenada, empezando por las privadas. El daño, dice, que se le está causando a la niñez es demoledor. A ver si oye el terror de los periquitos.



FUERA. Andrés Martínez, de los padres de familia, asegura que se avecina una “catástrofe generacional”, porque más de la mitad de los niños están fuera, y no les quedará de otra que engrosar las pandillas. Pobre, pueblo, pobre...



UBER. Los usuarios de taxis, sobre todo mujeres, por fin respiran tranquilos por el arribo de Uber. A cuántas mujeres han violado en esos taxis, cuando se encaraman, y se dan cuenta que lo conduce un borracho o un drogadicto. ¿Y los asaltos?



TRES. Chile ya vacunó a casi tres millones, la mayoría adultos mayores, y va a la cabeza en todo el hemisferio. Es algo así como el Israel de Latinoamérica, a la vanguardia en el proceso de inmunización.



FUEGO. Pero, como con los tales millennials de ahora no se queda bien con nada, vea y no le vuelvan a zampar fuego al metro de Santiago, cabreados por ese logro.



KEYLA. Le quitaron el poder a la abogada de Keyla y se lo dieron a una ONG. La ahora exapoderada legal asegura que “están usando a esta pobre familia para lucrarse y conseguir ayudas internacionales”.