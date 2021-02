TWITTER. ¡Eureka! Apareció Ana Paola, no por el zoom, como lo pidió la Rixi, sino por el twitter, y manda a decir que el CNE bien puede sesionar sin ella, porque para eso incorporaron al suplente.



ZOOM. No es posible, dice Ana Paola, que suspenda su incapacidad solo para aparecer de romplón en una sesión del CNE, por el zoom o como sea, y solo llegar a votar. Será.



VUELATA. Ana Paola también recuerda, por si las moscas, todas sus iniciativas como concejal, entre ellas la segunda vuelta, su voto contra la reelección, su voto por un censo limpio, su lucha contra la corrupción en el CNE, en fin...



MADURO. Esto, porque cuando la Maduro del CNE se encapricha y agarra rabieta, no deja títere con cabeza y se lleva en la chalana a mundo y a raimundo.



SERÁ. Ajá, supongamos que Ana Paola regresa mañana, y mañana hay sesión en el lupanar electoral, será que votará a favor del conteo municipal -como quiere la Rixi- ahora que las corrientes del PL y el CCEPL se han pronunciado en contra.



CARGOS. En cualquier país serio, a la Rixi ya la habrían enjuiciado y destituido en el Congreso bajo cargos de sicariato contra el proceso electoral y el remedo de democracia que tenemos aquí.



RONCA. De por sí la democracia en estas latitudes anda en muletas, y una flamante funcionaria electoral -ignorante de la ley- se arroga el derecho de hacer lo que le ronca la santa gana con el proceso.



TALANGA. Por allí le recordaron a la Rixi sus tiempos en la “desgracia cristiana”, cuando la tuvieron bien enchambada en el tribunal local de elecciones de Talanga, y lamentan que hoy denigra e insulta en el CNE a su otrora correligionario.



WILL. Yo no sé de qué se asustan, manda a decir Will Méndez, si él hace tiempo denunció que en su partido no quieren primarias.



GATO. “No le busquen tres patas al gato cuando tiene cuatro, van a haber elecciones internas, que eso quede claro”, manda a decir Mauricio Oliva desde el altiplano central.



VACUNA. El resignado de El Hatillo dijo en la gira que Oliva es el médico que necesita Honduras y que él sí traerá rápido las vacunas.



ENEE. Por qué mejor no le piden esas deducciones a los interventores de la ENEE, o al directorio del BCH, o a los de la CREE, a quien nadie le cree.



MEGA. Aunque juran que esos megasalarios no solo son en el BCH y en la ENEE, que en Banhprovi y otras hierbas también hay feria.



MANOS. Denuncian que a los pobres chafitas, que ganan una miseria, les están haciendo deducciones “voluntarias” para una tal fundación Manos Amigas. Sean serios.