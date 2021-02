COVAX. ¡Eureka! Apareció el etíope de la OMS y por lo menos ha dicho pío ante la voracidad de los países ricos con la vacuna. El man le pide a Pfizer y a AstraZeneca que sean serios y respeten a Covax.

MONO. Por eso dicen que por la plata baila el mono. Si los gringos y los europeos llegan a Pfizer y a AstraZeneca con el pisto en mano, y a Covax le tienen que vender más barato, y hasta de fiado, ¿a quién creen que les darán las vacunas?

ZOOM. La Rixi mejor se la dio cuando vio que la tenían dos a uno, e invocó la “omnipresencia” de Ana Paola, ya de perdido, por el Zoom.

HASTA. Ajá, y qué tal si Ana Paola decide seguir enferma hasta el 14 de marzo y no aparece ni por el Zoom, significa que el CNE no se volverá a reunir y no habrá primarias. Ja... je... ji... jo... ju...

NUNCA. Y aun así alguien dudará de que el olanchano no quiere –ni nunca ha querido- elecciones primarias. ¿Por qué? ¿En qué juego anda y con quién? ¿Y, si no hay internas, viene una constituyente?

JAMÁS. Recuerda el Kelvin que la Rixi estuvo todo un año de presidenta del CNE y jamás de los jamases propuso conteo municipal, ni credenciales con nombres, y hoy los pide de la noche a la mañana y, de remate, que se los aprueben a la brava.

DUEÑA. Tanto, dicen, que hablan de “dictadura” y la interina ha salido “pior” que el Maduro venezolano. A veces, hasta pareciera que no está en sus cabales, porque habla como si fuera la dueña del CNE.

PITOS. Para que vean, en el CN se acabaron los zafarranchos, los pitos y las vuvuzelas luego de la repartición del pastel con Libre, pero ahora los trasladaron al CNE. ¡Qué bonito!

LIBRETA. El comandante Libreta no solo está en contra de las credenciales con nombres, como lo está imponiendo la Rixi, sino, que exige la entrega de credenciales por candidatura presidencial, no por movimiento.

SEIS. Esto porque en Libre hay seis corrientes que apoyan a Xiomara y, si las entregan por movimiento y no por candidatura, significa que la exfirst lady los tendrá seis a uno. Ja... je... ji... jo... ju...

ASADOR. Mauricio Oliva ha puesto toda la carne en el asador en la capital, como le encanta decir a los cronistas deportivos, para catapultar a su pupilo JD y ayer anduvo en la Villa Unión y en Brisas de Olancho.

VIENEN. En uno y otro lado, “Netanyahu” dijo que, a pesar del desmadre en el CNE, las primarias vienen y nadie las detiene, así es que, ya están sabidos.

BURROS. No tengo nada que esconder y aquí estoy firme, manda a decir el “papi” desde los territorios patepluma, donde unos alcaldes se pusieron los burros.

INVEST. Tendrá algún sentido seguir gastando pisto en esos hospitales móviles. Invest anuncia una auditoría forense por casi tres millones para saber cómo están.