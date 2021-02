TELETÓN. Ya ven que el pueblo hondureño es noble y generoso. En plena pandemia, que ha dejado miles de desempleados y empresas cerradas, la gente dijo presente a la Teletón. La recogida por poquito llega a 51 millones. Qué bueno.



FIRMES. Cuento tres y los militares se me ponen firmes... arrrrrrrr, dijo la Rixi, y de inmediato se apareció Tito Livio, con su cabellera canosa, haciéndole el saludo uno...



LUJO. Quién les ha dicho, manda a decir Mauricio Oliva, que el CNE puede darse el lujo de interpretar o de aprobar reglamentos sobre las elecciones por encima de la ley.



INTERINA. “Netanyahu” dijo lo que dijo por lo que ha estado anunciando la interina del CNE, de que harán esto y lo otro, para “transparentar” las primarias.



LEY. Le recuerda Oliva a la interina que para eso existe la Ley Electoral y que el trabajo del CNE se circunscribe en aplicar la ley. Punto. ¡Vaya, jodido!



PISTO. Intensa gira del “papi” el fin de semana por todos los confines de Cortés y Olancho, y desde allá mandó a decir que no tiene nada de qué apenarse, porque es un hombre honrado, que cuida hasta el último centavo del pisto de los capitalinos.



CENSO. Como la Rixi sigue hablando del censo del fraude, el Kelvin le aclara que el censo fue elaborado con la documentación que enviaron los trillizos del RNP, donde Libre tiene a semejante representante.



COIMAS. También le recuerda Kelvin a Rixi que ha sido en la representación de Libre en el RNP donde, en todo caso, han salido a bailar denuncias de coimas, extorsiones y otras hierbas. Será.



VOTOS. Y pregunta Kelvin que de dónde puercas se han inventado eso de las comisiones municipales y departamentales para contar votos, si eso no existe ni en la Ley Electoral ni en ningún lado.



CLARO. Lo que sí está bien claro es que el CNE no se puede detener porque a Ana Paola le da una crisis de nervios y se hospitaliza. El proceso debe seguir con o sin ella, así es que, la Rixi ha hecho lo correcto al tomar la batuta y echar a andar la carreta.



ANCHECTA. Los azulejos ya tienen haciendo calistenia a la Anchecta por si en el CNE se siguen bajando los canastos. Con Deysi sí se darán en la madre. Tapazo una... tapazo la otra...



EEH. En los pasillos de Palacio, en el Juan Pablo, se ha confirmado que los colombianos de EEH tenían a su propio Judas Iscariote adentro –un exgerente general- que ahora trabajará con los que quieren la empresa.



KEYLA. Corrieron al doctor de la casa de Keyla. Pobre doctor. Si se hubiera quedado callado, habrían dicho que a saber qué escondía.



PICOS. A pesar del covid, el San Valentín no pasó tan desapercibido, y muchos mañanearon a mandar piropos y picos, y otros a comprar peluchitos y flores.