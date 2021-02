RIXI. La Rixi convocó anoche a conferencia de prensa urgente en sus aposentos del CNE, luego que Ana Paola mejor se enfermó ante tanto desmadre con eso del TREP y otras hierbas.



TIGRE. La bulla es que Ana Paola y sus asesores extramuros mataron al tigre y le tuvieron miedo al cuero con eso de la contada de los votos y, para no meterse a camisa de once varas con los azulejos, mejor se “enferma” y así se lava las manos.



ACTAS. Todo el cachimbeo es por la contada de los votos. Lo que la Rixi anunció anoche ya días lo viene pidiendo su líder supremo, el olanchano, es decir, el conteo por medio de actas municipales.



LIMPIAS. El sistema que anuncia la Rixi para unas elecciones “limpias y transparentes” es el mismo que se usó en 2005, cuando Mel le ganó a Pepe, o sea, en elecciones generales, no en primarias, como las del 14 de marzo.



NERVIOS. La bulla es que Ana Paola está de acuerdo con la propuesta de la Rixi, pero, ante las amenazas de los cachos, le dio una crisis de nervios y mejor se internó en una clínica de El Progreso.



MEDIDAS. El otro brinco de los cachurecos es porque las “medidas de emergencia” anunciadas por la Rixi no son colegiadas, sino decisiones de ella y del olanchano.



PLENO. El CNE, explican, es un órgano colegiado y ahora que su presidenta se “enfermó” y asume Rixi como vocal, lo que ella debe hacer es convocar a un suplente para integrar el pleno, cosa que no hizo.



DEBE. Kelvin manda a decir que se solidariza con Ana Paola, pero que el proceso no se puede detener, y por eso debe haber convocatoria del pleno para la toma de decisiones.



CLARO. Pero el Kelvin deja bien claro que se debe convocar al pleno, es decir, integrar a un suplente para que estén los tres, no que la Rixi tome decisiones ella solita.



DURMIÓ. Lo lamentable, dicen, es que todo este desmadre se ha armado la misma Ana Paola, porque ya días que asumió la presidencia del CNE y se durmió con el TREP y con todo el cronograma del proceso electoral.



MES. Ajá, y qué bonito, ahora que ya solo queda un mes para las primarias se “enferma” y manda a decir en un tuit que allí quedan los otros dos para que tomen “decisiones urgentes”.



DOCTOR. Las declaraciones del doctor le han caído como un balde de agua fría a muchos y en esas redes han desatado una campaña de insultos en su contra.



CASO. Es que todos esperaban que el doc saliera a decir que él había visto cuando la ahorcaron y la violaron. Ese es justo el problema cuando un caso es ventilado por la opinión pública.