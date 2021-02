OLIVA. Manda a decir Mauricio Oliva que el PN seguirá gobernando en Honduras, pero “con otras caras, con otros hombres y mujeres... y vamos a ganar de manera ética y limpia”.

ANA. Avisa Ana Paola que se encuentra hospitalizada, aunque no dice por qué, pero le manda a decir a la Rixi y al Kevin que, “ante esa situación excepcional”, podrían integrar pleno y tomar “decisiones urgentes”. Ummmm...

CHUSCO. No faltará un chusco que empiece a especular que eso es de compadre hablado y que no sé qué, que aquí que allá. No tiene derecho la otra a enfermarse, pues.

IDEA. Brinco y medio el de los azulejos por el anuncio de Ana Paola sobre el conteo rápido y otras hierbas y de pedir ayuda a organismos internacionales. Y adivinen de quién es la idea.

MISA. Los Kilvitos -próximos a casarse- y los Anduray tuvieron misa con los trillizos del TJE y les dijeron que neles pasteles, que no aguantan casaca. Será.

LORELEY. Lista y servida Loreleyyyyyyy... Loreleyyyyyy... En el TJE le dieron el tiro de gracia y la mandaron a llorar, no a la Auxiliadora, sino a la casa del que la enganchó que armara un movimiento.

GONZALO. La asfixia mecánica también puede ser por suicidio, según el criminólogo Gonzalo Sánchez. La jodida es que Yuri ya dijo que fue un homicidio.

DOCTOR. Ajá, y el doctor que andaba con Keyla dice que escuchó cuando ella gritaba que si no la sacaban de la celda, “se iba a matar”.

NADIE. La gran jodida es que la opinión pública ya emitió su veredicto: “Culpables”. Y qué tal si llegara a resultar lo contrario. Nadie les va a creer.

NOTABLES. Por eso lo mejor sería crear una comisión de notables -como aquella que integró en tiempos de Callejas el entonces monseñor Óscar Andrés Rodríguez junto a Landaverde- para que dé fe de las investigaciones, porque el caso se ha vuelto muy mediático.

HOTELES. Diez hoteles acaban de suspender operaciones en SPS, además de otros que cerraron de por vida -como el emblemático Gran Hotel Sula- y aun así hay bárbaros que insisten en volver a cerrar. Sean serios.

TAJO. Lo que debería hacer el Sinager es perder el miedo, actuar, como debe ser, de manera independiente -sin presiones políticas ni de nadie- y prohibir de tajo que siga la campaña presencial.

VOTOS. Que le exijan a los políticos reinventarse en la búsqueda del voto. Ajá, y si nadie hará giras, cuál es el problema.

TOQUE. Lo otro que debe hacer el Sinager es imponer fuertes multas al que ande sin mascarilla y el doble al dueño de establecimientos que no la exija. Pero, lejos de volver al encierro, lo que deberían hacer es suspender el toque de queda nocturno.

UBER. Pues, hombre, Hilario, la última es que Uber viene y nadie lo detiene. Para Tegus y SPS. Fumen, taxistas...