FANS. ¡Auxilio! ¡Auxilio!, me quieren dar en el tuste, manda a decir Bukele. Por suerte aquí tiene muchos fans y a lo mejor van a correr a poner el pecho por él.

EXCUSAS. Pasan las horas, los días y las semanas, se acerca el 14 de marzo -día de las primarias- y lo que se lee son excusas de los ilustres del CNE y compañía.

VIENTO. Que la aprieten y empiecen a parir, a ser creativos o lo que sea, pero las primarias se tienen que llevar a cabo el 14 de marzo, contra viento y marea

SIETE. Al menos, claro está, que haya manos peludas y maquiavélicas conspirando en contra del proceso y que desde ya estén justificando cualquier domingo siete.

TREP. Por ejemplo, eso del TREP cómo puercas iba a salir bien, si mandaron las bases de licitación hasta enero, cuando San Juan bajó el dedo, cuando lo pudieron haber hecho desde octubre o noviembre.

CONTEO. Lo otro es que a los caudillos de los partidos y dueños de movimientos les favorece que el conteo de votos se vuelva a hacer como en los tiempos de Carías, porque así más fácil las “elecciones estilo Honduras”.

LENGUA. Allí andan varios candidatos a diputados, echando maceta, con la lengua de corbata, y de qué sirve si al final es el caudillo o dueño del movimiento quien pone los candidatos que quiere.

ELISEO. Y el que no crea, que le pregunte a Eliseo, el hombre de La Norteña, a quien se reventaron en la contada como a tantos otros. Y adivinen quién es diputada a costillas suyas.

OÍDO. Avisa Roberto Cosenza que estamos en la segunda oleada del covid, que el virus anda mucho más agresivo que en 2020, y que ahora ya no mira edades ni género ni nada. Pero a la “people” por un oído le entra y por otro le sale.

GORRA. La solidaridad en los tiempos del coronavirus. La empresa Gildan y la Fundación IPC -dos, por falta de una- han ofrecido sus instalaciones completamente de gorra para la reubicación del triaje de Expocentro.

PRECIO. El problema es que el Toty y PB le doblaron el precio. No se conformaron con el millón y pico mensual que cobraban en 2020 y duplicaron el leñazo. Ajá, ¿y la solidaridad con los enfermos?

ENFERMO. Quién es el prójimo, dice la biblia. Quiénes irán al cielo y quiénes serán condenados: Me viste sin vestido, dice el Señor, y no me diste túnica; me viste enfermo, y no me auxiliaste.

KEYLA. El médico que andaba con Keyla y que estuvo detenido junto a ella en la posta de La Esperanza asegura, según su abogado, que “escuchaba los gritos, que ella decía que la sacaran, que si no se iba a matar”.

CARA. El galeno compartía con Keyla al momento de la detención, en un bar de La Esperanza, pero hasta ahora no ha querido dar la cara y quien ha hablado es su abogado, Raúl Suazo.