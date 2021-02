CASACA. El “papi” avisa que no aguanta casaca y que quiere los resultados friendo y comiendo, tempranito el domingo de las primarias. ¡Ahhh! Y pide observadores de la UE, OEA, ONU, OTAN y hasta de la KGB.



AVISO. Manda a decir YR que suspende su campaña presencial, hasta nuevo aviso, como un acto de “respeto y responsabilidad” ante tantos contagios y palmos por covid. ¡Vaya, hombre! A ver quién sigue.



CONTROL. Sepa Judas qué querrá decir Will Méndez con eso de que el olanchano “está fuera de control” desde diciembre pasado. ¡Ahhh! Y que lo averigüe Morgan, papa...



AVISPAS. A propósito, el olanchano dijo en esas redes que no le creía ni el bendito a la chepa sobre el presunto suicidio de Keyla, pero le cayeron las avispas diciéndole que a él tampoco nadie le creyó el culebrón de los 18 mil verdecitos en el aeropuerto.



PISTO. Unos bárbaros hasta volvieron a subir la letanía aquella: “San Toncontín, que me aparezca pisto en mi maletín”. ¡Qué lenguas!... No hallan qué inventar.



PELIS. Si para algo son pelis aquí es para enganchar a un cristiano. Sepa Judas quién le endulzó al oído al capi Santos Orellana y ya lo ennavajaron que la “people” lo quiere de presidente.



BÚFALO. Manda a decir el cuernos de búfalo que ahora se arrepiente de haber asaltado el Capitolio y que el mamo lo ha hecho reflexionar. Ja...je...ji...jo...ju...



ORDEN. Se bailaron si pensaban que en El Ocotal iban a correr a poner a la orden del MP a los chepos de La Esperanza en cuanto les pasaron el guacho de la autopsia.



HORA. Allí los tienen escondidos en El Ocotal. El MP tuvo que sacar un comunicado para pedir que se los manden, pero, al menos a la hora del cierre, todavía neles pasteles. ¿Y Julián?



RICCI. Ese crimen de Keyla recuerda mucho lo ocurrido el 13 de julio de 1991 con la normalista Ricci Mabel Martínez Sevilla, solo que allá fueron militares, y aquí policías.



INFORME. Lo bueno es que esta vez soplaron en Las Lomas y no estuvieron ni calentando ni chineando el informe. Qué bien que pronto se ha sabido lo que pasó. Ahora, a refundir en el mamo a los asesinos, se ha dicho.



ARMA. Eso, porque se supone que a un policía se le paga, se le da un arma, uniforme, patrulla, chapa, en fin, para que vele por la seguridad de las personas, no para que las mate.



CELDA. Al menos, claro está, que un agente del orden sea agredido, que ni remotamente es el caso de la pobre Keyla, a quien seguramente ultrajaron en su celda antes de asfixiarla.



BUKELE. Para que vean, en guanacolandia, la derecha de Arena y la izquierda del FMLN se hicieron ayer una melcocha para volarse a Bukele, a quien acusan de “delincuente”, “loco” y “trastornado”, que carece de facultades para ejercer el cargo. Será.