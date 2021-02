FIDEICOMISO. Pues hombre, la cosa como que va en serio sobre la investigación con el tal fideicomiso en el que está metida EEH y las malas lenguas juran que van en camino todos los documentos habidos y por haber para el CNA y la Fiscalía.



TERCER. Pues, hombre, Hilario, Biden ya le dio volantín al tercer país seguro con Honduras, así es que, ya están sabidos. Pero, avisan desde la capital federal que eso no significa que las fronteras están abiertas, de par en par. ¿Estáis oyendo, Bartolo?



MEJOR. Hasta la vista, les manda a decir YR, porque resulta que uno de sus peluches ha salido pegado con el virus aquel y mejor se encierra. Ya se hizo la prueba y salió negativo, pero, como hombre precavido vale por dos.



ELEGIR. Claro y pelado Ángel Darío en su gira del fin de semana. El candidato del PL, dijo, lo deben elegir los liberales y no los de otros partidos. ¿Estáis oyendo, LZ?



OCHO. Denuncian en uno de los movimientos azulejos que en el Ocho -el canal oficial- han estado de ocho con yo pasando las actividades políticas del candidato a alcalde de la otra corriente. Será.



CASA. Mauricio Oliva, en gira por occidente, pernoctó la noche del sábado en Gracias, Lempira y, por primera vez, no se quedó en la casa de JOH ni en su hotel. Durmió en La Cascada, junto a su comitiva, otro hotel.



VIENEN. Sepa Judas qué estará pasando en las altas esferas, y que lo averigüe Morgan, papa… Por suerte ya vienen las primarias, para que ya no sigan especulando de que no habrá nada, que no sé qué, que aquí que allá.



MEJOR. Pero, los olivistas andan que les cabe un elefante, porque dicen que su amigo JOH lo llamó para decirle que no inaugurará la carretera, porque mejor va a esperar a que lo haga él, cuando sea el presidente. Será.



PAPI. Del “papi” no mandaron nada ni Monti ni el portavoz de Gualaco. Será porque estuvo de gira casi toda la semana pasada y se quedó descansando. O se volvió a ir de viaje por el tratamiento en la rodilla y en la columna.



TREP. El señor de la tele pide a gritos el tal TREP porque es el único que puede evitar que le hagan la ponga en las próximas elecciones, dice. Ajá, pero él no va a internas. Se supone que en las generales sí habrá.



PAPA. Preocupado el papa Francisco por la salud del cardenal Rodríguez, con quien son grandes aleros, y lo llamó personalmente para conocer cómo se encuentra.



PRUEBAS. Avisan que el cardenal ha tenido una “leve mejoría”, aunque en las pruebas que le han practicado hallaron “algunos efectos del contagio en sus pulmones”.



PRECIO. Una buena noticia en medio de tanto desmadre es que los caficultores, según Mario Suazo, ya exportaron 1.3 millones de quintales y solo han cortado el 35 por ciento de la cosecha. Y lo mejor es que el precio ya subió a 138 verdecitos.