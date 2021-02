TERCER. La última es que Biden le acaba de dar volantín al acuerdo de tercer país seguro con chapinlandia, el cual había sido firmado por el Jimmy, por presiones de Trump.



SEGURO. Ajá, ¿y el tercer país seguro con Honduras? Allá anda Lisandro, así es que debería aprovechar para cabildear.



CLUB. Pues, hombre, Hilario, mañana es el supertazón, en Tampa, Florida, pero solo recuerdos quedan del Club de Coyolito, que todos los años, por esta fecha, se daba cita frente a Amapala a ver la final.



MIEMBROS. El Tío Mike, Callejas, Picho Golstein, Mario Rivera López, Jaime Rosenthal -todos ya fallecidos- estuvieron entre sus más conspicuos y prominentes miembros.



PRISIÓN. Por cierto, frente a Amapala hay una islita que le dicen “Alcatraz”, nombre de la histórica prisión en la bahía de San Francisco, donde estuvo preso Al Capone. Y adivinen por qué le clavaron así y en honor a qué empresario.



FACE. Los liberales celebraron su 130 aniversario en la plazoleta del Central Ejecutivo. Estuvieron juntos pero no revueltos. Temprano, para no verse face to face, estuvo LZ y luego YR, cada quien con sus respectivos peluches.



REDES. A propósito, en esas redes le han volado a LZ por estar participando en las internas liberales y decir, al mismo tiempo, que apoyará al señor de la televisión.



DÍA. Y, entonces, preguntan los ilustres de las redes fecales, si al día siguiente se va del partido, para qué puercas, entonces, participa en las internas.



ADUANAS. “Maldita burocracia”, como decía el hombre de El Chimbo. Los pasajeros del vuelo inaugural entre Los Ángeles y SPS casi se hacen piedra ayer esperando que los atendieran en aduanas, y los flamantes empleados nunca aparecieron. Así, quién sabe, papa...



DUPLICAR. Cuentan las malas lenguas que la CCIC es la única que cobra por prestar su local para el triaje y que, no bastándole con eso, míster Barquero acaba de duplicar la cuota de alquiler.



TUITS. Lo divertido es que míster Barquero es pelis para pasar todo el santo día mandando tuits, en los cuales da cátedra de cómo arreglar el país, combatir la corrupción, y ser solidario.



CORREA. Para que vean la tortilla cómo se da vuelta en política de un día para otro, la correa de transmisión vuelve al poder mañana en Ecuador. Y adivinen quiénes andan felices por aquí.



TREN. Mientras aquí hace añales que se habla del tren interoceánico, y a todos los gobiernos por un oído les entra y por otro les sale, en Guatemala arrancaron esta semana con el proyecto, un tren de carga para conectar el Pacífico con el Atlántico.



BCIE. El proyecto del tren es ejecutado por el BCIE -que tiene su sede en Tegucigalpa- y los surcoreanos, los mismos que están aquí, pero que sepa Judas para qué los trajeron.