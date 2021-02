CINCO. Aclara MM, el power de Finanzas, que tienen cinco acuerdos de confidencialidad con igual número de farmacéuticas para el rollo de la vacuna, y que lo que pasa es que no lo pueden andar pregonando a los cuatro vientos, como quiere el Juanca.



RUSA. Entre esos acuerdos, jura por Ebal que están la vacuna rusa y la china, y que solo es cuestión de tiempo para aterrizar y comprar. Qué bien.



PAPI. El “papi” se apareció ayer, en carne y hueso, ante los trillizos de la Política Limpia, para presentarles a su encargado del pisto y de sus cuentas bancarias. Le echó la viola a los otros, porque es el primero en hacerlo.



LADO. Para que vean que en ningún lado se queda bien, los diputados en Costa Rica están pidiendo la vacuna, porque acaban de regresar al hemiciclo, pero el ministro de Salud les manda a decir que ni sueñen y que por qué mejor no se civilizan y hacen sesiones virtuales.



VOLVER. Ajá, pero aquí dele que dele con volver al hemiciclo, en carne y hueso, y que “Netanyahu” por aquí y “Netanyahu” por allá.



MELITO. Pleito perro en esas redes fecales entre los mismos ilustres de la presunta oposición. Le han volado a “Melito”, el hijo chiquito del olanchano, solo por unas verdades que dijo.



FAVOR. Ajá, y a quién creen ustedes que le hacen el favor cuando se insultan y se matan, entre ellos mismos. No hay día que LZ no le miente la madre a sus mismos correligionarios y a los de Libre. Ni sabe para quién trabaja el neófito.



EEH. Denuncia el diputado Quique Yllescas, de la Comisión de Energía del CN, que si mandan al carajo el contrato con EEH no solo tendrían que indemnizar a los colombianos, sino a una empresa hondureña que maneja la base de datos.



LOBOS. Y, adivinen, pregunta Quique Yllescas, de quién es esa empresa. Son lobos, dice, de la misma loma, y si le cancelan el contrato de datos la tendrían que indemnizar de entrada con 15 millones de dólares. Será.



PGR. Desde su búnker de la PGR, Estelita, qué linda que está, se desmarca por no haber movido un dedo hasta ahora contra el peludo chapín de los hospitales móviles, y le echa el muerto a Invest.



HILO. Estelita jura que ella no sabe nada del hilo, porque los que costuran son los de Invest, y hasta el sol de hoy no le han enviado un informe “final y concluyente” de la compra de los hospitales para proceder contra el peludo.



CLASES. El terror de los periquitos no tiene ni la menor idea de cuándo serían los tales pilotajes presenciales, así es que a engañarnos solos otra vez con las clases presenciales.



ANALES. Para que nadie se queje, en los dominios de Alba Consuelo mandarán una misión exploratoria a China, para empezar a practicar aquí las pruebas anales contra el covid, así es que, ya saben.