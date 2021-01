PALOMAS. Mandan a decir las palomas mensajeras que, como no habrá TREP, están a la orden por si las ocupan para jalar votos.



POLÍTICOS. Hombre, hoy es fin de semana, y ojalá que los políticos no repitan las escenas del sábado y domingo pasado, con caravanas, concentraciones, mítines, abrazos, besos, en fin...



LÍDERES. Se supone que los políticos son líderes en sus respectivas comunidades y, si ellos dan el “buen ejemplo” de que el covid les pela el eje, con qué autoridad le pueden pedir a sus bases que se cuiden.



PASO. Enhorabuena por el comandante Libreta, que ha sido el primero de los precandidatos a la guayaba en dar un paso al frente, y anunciar la suspensión ipso facto de su campaña.



LEMA. “Por una campaña responsable con la salud de todas y todos”, es el lema de Libreta, al reconocer que el coronavirus le vino a dar vuelta de calcetín a nuestras rutinas y agendas. Qué bien. A ver si se oye, padre...



DARÍO. Otro que acaba de suspender su campaña es Darío Bardales, el candidato de YR en SPS, y sustituto de Power Chicken. A ver quién más se avienta.



VOTO. Ya es tiempo que la clase política se reinvente, “pior” aún en los tiempos del coronavirus, y buscar una nueva forma de buscar el voto.



SINAGER. Ajá, y si el Sinager se amarra los pantalones y prohíbe de tajo las concentraciones de “people”, lo que implicaría las campañas políticas, cuál es el problema si ningún político andará en la calle. El problema sería si solo le prohibieran a unos y a otros no.



REY. Reapareció María Dolores, con el rey Felipe VI, presentando sus copias de estilo, así es que, ya es oficialmente la embajadora de estas honduras en la Madre Patria. Por fin se sacudieron a Normancito.



LUZ. La Agencia Europea le dio luz verde ayer a la vacuna de AstraZeneca, para mayores de 18 años y adultos mayores. Pero, como Alba Consuelo es mujer precavida nunca la buscó porque no estaba aprobada… pobre pueblo pobre.



LLAMÓ. Pero, para que vean que no se durmió del todo en sus laureles con la vacuna, Alba Consuelo dice en su informe que en noviembre llamó para preguntar por la de AstraZeneca.



JUANCA. Para que el Juanca y compañía dejen de hablar babosadas de que cuándo puercas empezará a atender, que tal vez cuando regrese el cometa Halley, y que no sé qué, que aquí que allá, ayer inició operaciones el hospital móvil de la capital.



LUNA. Para los que viven en la luna y todavía no les cae el veinte de la pandemia, el PIB de España se vino a pique nada menos que en 11 por ciento en 2020, la “pior” caída desde la Guerra Civil en los tiempos del generalísimo.



GUERRA. Que ni se le ocurra pensar siquiera en la independencia, le manda a decir China a sus paisanos taiwaneses, porque eso “significa la guerra”. ¡Vaya, jodido!