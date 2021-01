CARÍAS. Ya ven que les dijimos que, como el llevado y traído TREP salió cachinflín, los ilustres de las mesas van a mandar los resultados por telegrama, como en los tiempos de Carías, y las mochilas con las actas van a llegar al CNE en burros y mulas.



5G. Nada mal para el siglo XXI y en los tiempos del 5G, de los vehículos autónomos, de los robots, de la ingeniería espacial y de la ingeniería genética. Ja... je... ji... jo... ju...



CAVERNAS. Los trillizos del CNE han andado huyendo de la muchachada para que nadie les pregunte del planchón del TREP, pero ya apareció la Rixi, en carne y hueso, confirmando que vuelven a la época de las cavernas.



BURRO. Aunque lo mejor sería, a decir verdad, que cada partido escoja a sus candidatos como le ronque la santa gana. Si alguien quiere poner a un burro, o a una burra, es problema de cada quien.



1,200. Porque, a cuenta de qué, con la crisis de la pandemia y de los dos huracanes, el pobre pueblo pobre se tiene que bolsear nada menos que 1,200 millones para las internas de esos señores.



VUELVA. Mejor que vuelvan a reformar la mentada Ley Electoral, eliminar las internas, y que cada partido vuelva a las convenciones o asambleas para escoger a sus candidatos.



CAUDILLOS. Total, quién no sabe que los caudillos de cada partido siguen imponiendo a sus candidatos a diputados y a alcaldes, con internas o sin internas.



CUELEN. Para el caso, en Libre, alguien, en su sano juicio, creerá que el olanchano va a dejar que se le cuelen los candidatos del comandante Libreta, de Will Méndez, de Nelson Ávila, de “Clark Gable” en los tiempos del cólera... Como no, chon...



OLIVA. Lanzamiento virtual de Mauricio Oliva, anoche, en vivo y a todo color, con repetición y todos los mikis. El hombre manda a decir que va con todo por la guayaba.



SANAR. Juntos podemos, dijo “Netanyahu”, salir de la crisis que vive el país, a raíz de la pandemia y de los dos huracanes, juntos podemos sanar las heridas de la división y el odio, y juntos podemos —a través de los puentes del entendimiento— recobrar la esperanza y salir de estas honduras.



TOSER. Cuenta el valiente Quintín que lo llamaron para pedirle que deje de volar tanta candela, y que él contestó que le va a pegar una marimbeada a cachurecos y refundidores en Choluteca que ni van a toser.



PISTO. Que se pongan claros con las liquidaciones del pisto de las transferencias, le manda a decir María Andrea a los alcaldes, porque resulta que todavía hay 142 municipalidades que no han rendido cuentas claras, amistades largas.



MULA. Vuelve la mula al trigo. La bulla en los pasillos de Palacio es que regresa la encerrona, todo el fin de semana, y los dos dígitos de lunes a viernes. Pobre pueblo pobre...