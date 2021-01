OLIVA. Hoy, cuando el reloj de Comayagua marque las 7:30 de la noche, será el lanzamiento oficial de Mauricio Oliva. El acto será virtual, por aquello de las habladurías, por el covid.

PATA. El “papi” iba soplando ayer para El Paraíso, a tocarle las barbas al viudo alegre y a la rubia peligrosa, y el resto de la semana seguirá en gira por todos los confines de la Patria. Y esto que todavía anda con una pata yenca.

SINAGER. Manda a decir Yani Benjamín que, o todos en la cama o todos en el suelo, y que si el Sinager prohíbe las concentraciones y mítines políticos, será el primero en acatar la orden. A ver qué otro político se apunta. Todo sea por la vida.

RECTALES. Lo único que faltaba. Ahora es que los chinos se han inventado los test rectales, es decir, por el “Aniceto”, para detectar el covid.

CHÁRTER. Allí estaban unos chuscos en esas redes fecales diciendo que de aquí va un vuelo chárter para Pekín, y que ya pidieron cupo para practicarse el examen allá. No hallan qué inventar.

CHOLOMA. Para que vean, JOH celebró ayer su séptimo aniversario –y el último de su mandato- en los territorios de Polo Crivelli, el alcalde liberal de Choloma que ha estado bajo ataque casi en toda su gestión.

CINCO. Por cierto, eso de la tasa del cinco por cierto para vivienda está más que bueno, siempre y cuando, claro está, se cumpla, porque hasta ahora Banhprovi, los bancos, cooperativas y financieras solo casaca le han dado al hombre. A ver, dijo el cieguito.

MESAS. Gracias por imitar al PN y ponerle nombre y apellido a las credenciales, para las mesas electorales, le manda a decir el Reinaldo a los trillizos del CNE.

TREP. Anoche había misa de cuerpo presente de los trillizos del CNE por el desmadre del llevado y traído TREP. To be or not to be.

BURROS. Por una parte tienen razón los que quieren volver a los tiempos de jalar en burros los costales con los votos y contarlos uno por uno.

MANGA. Para qué puercas gastar 150, 170 o 200 millones en unas elecciones internas cuando los caudillos de los tres partidos que participan ya tienen bajo la manga de la camisa la lista de sus peluches que saldrán como candidatos a diputados.

CNE. Que cuál es la papada contra la Rixi y el CNE, manda a preguntar el olanchano, que por qué puercas al TSE del “fraude” nunca nadie le dijo ni pío, y que ya van a ver.

ORTEGA. Quién entiende a los gringos. Le acaban de dar seis millones de verdecitos a Daniel Ortega para que combata al covid y aquí a puras cachas dieron unas mascarillitas.

SPUTNIK. Y pensar que aquí no han movido ni un dedo para conseguir la Sputnik de Putin, solo para que ellos no se enojen, y con lo que salen ahora. Y qué tal si aquí hubiera una embajada de Irán.