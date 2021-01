SINAGER. Desde la semana pasada, el Sinager hubiera anunciado que quedan prohibidas las concentraciones y reuniones políticas, y que los candidatos busquen otra manera de pedir el voto. Pero no. Con otros sectores hasta se ensañan.



VACUNA. El secre privado presidencial reunió en Palacio a toda la crema y la nata de la Sesal, OPS, UNICEF, en fin, para que le explicaran a la muchachada, con pelos y señales, lo de la vacuna.



PUTIN. Solo que, por más que Alba Consuelo explica, pareciera que patina y patina. Lo bueno es que la vacuna con Covax solo costará 2.60 dólares. Eso sí: de la Sputnik de Putin nadie dijo ni pío.



ISRAEL. El asunto es que eso de la vacuna no solo es la llegada, cuando por fin llegue, sino la aplicación. Hasta potencias como Alemania -en el mismo USA- han enfrentado deficiencias en el proceso, no digamos aquí. Hasta ahora solo Israel ha tenido éxito.



LOCURAS. La “pior” de todas las locuras sería pensar siquiera en volver a cerrar la economía. Mejor que le pongan una bomba al país y vayámonos todos. Preferible que la “people” se palme de covid y no de hambre.



COYOL. Bonito decir cierren las “pu... maquilas” o los “pu... comercios” cuando se tiene el chequecito asegurado a fin de mes, se trabaje o no se trabaje, pero, pregúntele al que vive del día a día, coyol quebrado, coyol comido.



CUENTA. Pues, hombre, Hilario, a partir de hoy se inicia la cuenta regresiva de JOH. El hombre reiteró anteayer en el hemiciclo que en un año le cantan las golondrinas.



NEVER. Julio Larios, el brazo derecho de Nasralla, jura que su líder never and never le ha pedido a sus fans que salgan a votar por su amigo LZ, aunque no descarta que lo haga más adelante.



QUICO. Para que vean que no solo aquí se lanzan los faranduleros y cómicos, allá en México, además de Paquita la del Barrio, también se lanza el popular Quico. Lástima que ya no está su alero, El Chavo, para que lo apoye. ¡Ahhh!, pero está La Chilindrina.



GRITO. Dicho y hecho, las feministas ya pusieron el grito al cielo por el escudo antiaéreo en contra del aborto, aprobado en el hemiciclo. Amenazan con ponerle la queja a Putin y al Maduro venezolano.



BODAS. Le avisan a Mauricio Oliva que van con todo y que la apriete si no deroga esa papada. ¡Ahhh! y que, si no es mucha molestia, que cuando la deroguen también le den luz verde a las bodas aquellas.



PCR. Pues ya están sabidos, de ahora en adelante, todo el que viaje al imperio deberá llevar su PCR. Ajá, ¿y cómo creen que les caerá esa noticia a los hoteleros, comerciantes y empresarios gringos? ¿Y las aerolíneas?



JUEZ. Vaya, para que vean, un juez ya paró en seco a Biden sobre la suspensión de las deportaciones por cien días, así es que, el maíz seguirá a peso.