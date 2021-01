CHORIZOS. Ajá, ¿y entonces no habrá TREP? O sea que el día de las primarias los de las mesas van a llegar con las mochilas de los chafas, tipo chorizos, hasta el CNE.



PRIMER. Pues, hombre, Hilario, confirmado el arribo del primer barquito con las identidades polacas, y que nadie se aflija ni se afloje, porque para todos hay.



RATAS. La última es que se lanza Paquita la del Barrio y avisa que arrasará con todas las ratas de dos patas y alimañas ponzoñosas de Veracruz, el Estado por el cual buscará una diputación, allá en México.



BURROS. Otra de las últimas es que el de los chocoyos reapareció ayer en el hemiciclo y, como en sus mejores tiempos de peluche de “Netanyahu”, volvió a dirigir la sesión. ¿Se quita los burros y regresa, como el hijo pródigo, a JP? Ummmm...



JAMÁS. Hasta Ebal fue columbrado el fin de semana en esas barriadas a la caza del voto, ahora que va por una diputación en las planillas del “papi”, aunque el hombre había jurado por “san cudo” que jamás de los jamases volvería a participar en política.



SALGAN. El señor de la televisión le manda a decir a sus bases que en las primarias liberales salgan todos a votar por LZ, su amigo del PL, porque luego viene la alianza.



ENTONCES. Ajá, preguntan unos chuscos en el mismo Central Ejecutivo, y si LZ gana las internas y después se va con Salvador, entonces, para qué puercas vamos a votar por él. Será.



CUMBO. Periodistas y analistas entre comillas, se quejó JOH en su mensaje en el hemiciclo, resaltan y le dan cumbo a las acusaciones de los narcos en su contra.



CUESTE. “La Presidencia de Honduras tiene valores, principios, dignidad, no un precio. No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, dijo JOH.



CAMA. Que cuándo puercas piensan echar a andar esos hospitales móviles pregunta el Juanca del Cohep, porque la “people” está cayendo como pollo y no hay cama pa... tanta gente.



MUJER. Reaparece la rectora con su Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, el Iudpas, y manda a decir que, de ahora en adelante, le contará las costillas a la participación de la mujer en política.



MONOS. En su primera entrega, explica Julieta, ha pasado revista a la participación de las féminas en los foros televisivos, con relación a la de los men. La gran jodida, dicen, es que los presentadores de esos foros se hacen monos queriendo llevar mujeres y no quieren dar la cara.



PAPEL. Contrario, claro está, al papel valiente y aguerrido de otras, como la misma rectora, la zarina de la SAR, sor María Rosa, la bailarina, las árbitros, las aseadores, las enfermeras y todo un ramillete en la historia de Honduras.