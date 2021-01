ÚLTIMA. Pues, hombre Hilario, hoy se instala la cuarta y última legislatura del Congreso, y la última en la que estaría JOH, en carne y hueso, pero parece que no va a llegar. Tampoco el muchacho de Lepaera.



LLANERO. Todos los caminos indican que “Netanyahu” estará solitario, como El Llanero, en la instalación de su última legislatura, porque también es su última. El cholutecano ya no va de diputado, así es que, si no marimbea al “papi”, está listo y servido.



ZOOM. Los únicos que estarán en el hemiciclo serán los jefes de bancada y la junta directiva y, de allí para allá, mundo y reimundo por el Zoom.



ABORTO. Hoy también se celebra el Día Internacional de la Mujer y, mientras unas reciben peluches, flores y serenatas, las feministas armarán berrinche en las calles, por el escudo antiaborto aprobado en el hemiciclo.



TREP. Ajá, y el TREP, ¿al fin habrá o no habrá transmisión de resultados el día de las primarias? La licitación pasó a “mejor vida”. ¿Entonces?



VACUNA. En el búnker del Juanca andan sacando pecho, porque dicen que ellos han sido más responsables que papá gobierno con la vacuna y que, si no fuera por ellos, hasta ahora no habría ni señales de su llegada.



CABILDEOS. Hombre, allí nomás en Managua hay una embajada rusa y, si no, en París Honduras tiene embajador concurrente. Ya días hubieran iniciado cabildeos.



MOSCÚ. Por cierto, aquí sobran los adoradores de la Madre Rusia, y ya días hubieran juntado un contingente para enviarlo a Moscú.



COVID. Se abrió la pesa, señores, a partir del fin de semana, y sin ningún tipo de controles en los mitines, reuniones y caravanas políticas, así es que, nos va a pegar una jodida ese covid que ni vamos a hallar dónde meter el tuste.



CAZA. Todos los candis anduvieron revueltos, cada quién por su lado, a la caza de votos, y así seguirán hasta el “día D”. A ver, dijo el cieguito.



BURRO. Luto en las filas coloradas por la muerte de Alberto Rodríguez Espinoza, “El Burro”, en la zona oriental, muy recordado durante el suazocordovismo y sus pugnas internas. QEPD.



ONDA. Sepa Judas qué estará pasando en las altas esferas, y que lo averigue Morgan, papa, pero en el hemiciclo unos andan con la onda de que esta semana meterán lo del juicio político. No hallan qué inventar.



WUHAN. ¡Qué bonito! Mientras al mundo entero se lo chupa la bruja por el covid, allá en Wuhan es pachanga y media en bares y discotecas, y no paran de comer ciempiés, alacranes, ranas, pichetes, en fin…



GUERRA. En esto Donald Trump tenía toda la razón. El mundo -los pasmados de la ONU- le deberían exigir una indemnización de guerra a China. Por lo menos, que le regalen su vacuna a los países acabados, como Honduras.