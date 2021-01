TREP. Ajá, y si ya no habrá licitación internacional para el mentado TREP, ¿cómo puercas pensarán trasmitir los resultados el 14 de marzo? A ver si los asesores extramuros inventan la fórmula mágica.



PESA. Pues, hombre, Hilario, los trillizos del CNE dieron el banderillazo hoy, a las cero horas, y se abre la pesa para el arranque de la campaña, por lo menos oficial, porque la mayoría de los ilustres hace meses que andan en el jolgorio.



DELEITE. Por lo menos la “people” ya se podrá “deleitar” con los mensajes de los centenares de candidatos a la guayaba, a las diputaciones y a las alcaldías.



FOTO. Seguro habrá competencia, no por los programas de gobierno, o propuestas de solución a la crisis, o de combate al covid, sino de fotoshop, con fotitos de la primera comunión de las y los candidatos.



BURROS. El “papi” reapareció ayer de nuevo, con todo y burros, en Colón, donde tuvo misa con sus bases y prometió “reconstruir la Honduras que nuestros hijos se merecen”.



DANLÍ. “Netanyahu”, acompañado del “resignado” de El Hatillo, la rubia peligrosa y el viudo alegre, tuvo misa en Danlí con todas sus estructuras.



ARRANQUE. En el PL se confirma que YR arranca hoy en Choluteca, Xiomara Castro en la sede del Stibys, en la capital, y el comandante Libreta lo hará por la tarde en SPS.



BODA. Pues, hombre, Hilario, el apóstol German Ponce, pastor de la iglesia Ebenezer, anuncia que ya se volvió a enamorar y que habrá boda. El hombre enviudó tras la muerte de su esposa, la pastora Ninoska.



NATI. Robert De Niro y Leonardo DiCaprio son otros ricos y famosos a quienes la catracha Natalia Hernández les ha confeccionado ropa, al igual que lo hizo con el vestido de Kamala. Pero anuncia que en diciembre se regresa del todo a Danlí, porque le hacen mucha falta las rosquillas con café.



CARAVANAS. Ajá, y mientras ella se regresa, otros se aventuran a aguantar hambre, frío, calor, asaltos, violaciones sexuales, gaseadas, toleteadas, en fin, en esas caravanas.



RENUNCIA. Hasta ayer le aceptaron la renuncia a Karlita Cuevas como ministra de Derechos Humanos, aunque la había presentado desde el 15 de noviembre pasado.



BIDEN. Ya ven que una cosa es lo que diga o proponga Biden, y otra la que digan o hagan en el Congreso. Desde el Senado mandan a decir que lo más seguro es que la propuesta migratoria de JB va a la gaveta.



LUNA. Biden solo cuenta en el Senado con 50 de los 100 votos, y necesita al menos 10 votos republicanos para que su plan migratorio no sea engavetado, lo cual está algo así como en los cuernos de la luna.