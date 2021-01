ABORTO. Aprobado en el hemiciclo el escudo antiaéreo, marítimo y terrestre antiaborto, pero con la oposición de Libre, que sueña con la aprobación, algún día, del aborto y de los matrimonios gais.



SUEÑO. Si algún día al olanchano se le concede su sueño de una constituyente, va a necesitar 96 votos –y no 86- para apearse los escudos antiaéreos y darle viento al aborto.



SANAA. En pleno tracateo de la pandemia, miles y miles de hondureños deschambados, centenares de negocios y empresas cerradas, y los del SANAA en protestas para que les cumplan las “conquistas” del bendito contrato colectivo.



CAMPAÑA. La buena noticia es que mañana arranca el tracateo de la campaña, con lanzamientos, mítines, caravanas, carreras de bombas, en fin... Quintín y YR tienen su primer evento a mediodía, este sábado, en El Triunfo, Choluteca.



PASO. Caramba, compa, como dice aquel, a ese paso que va la traída de las vacunas contra el covid, Honduras podría ser el último país al que lleguen. No será que están engañando al hombre.



AGOSTO. El Urtecho del Cohep jura que desde agosto del año pasado, AstraZeneca le mandó a ofrecer cuatro millones de vacunas a Alba Consuelo, pero ella nunca ni contestó.



GORRA. Lo que pasa, se contesta el mismo Urtecho, es que por estar de “pordioseros” están esperando que manden las vacunas de gorra a través de la tal Covax.



ALINE. Hasta Aline Flores dice que las vacunas de Covax, cuando por fin lleguen, solo inocularán el 20 por ciento y, con eso, ni remotamente se reactivará la economía.



URGEN. Bueno sería que en el CN llamen a platicar a Alba Consuelo, porque se supone que los diputados son la “representación” de la “people”, y al pueblo le urgen las dichosas vacunas.



TSC. Otra vez le caen a Gabrielito, el ex de Copeco, esta vez por el desmadre en la compra de ventiladores mecánicos. El destape del TSC es contra su gestión, no contra Killa.



MURO. Pues, hombre, Hilario, los inmigrantes en el imperio no se pueden quejar de Biden. El hombre ha entrado con pie derecho y, de entrada, ordena parar el muro de la “ignominia” como diría ORS. Solo que no le han parado bola y la cosa sigue.



FRIENDO. De chascada, el nuevo power de la White House ha suspendido las deportaciones por cien días, ha pedido que le protejan a los “soñadores” y, friendo y comiendo, ya mandó el proyecto para legalizar a los once millones.



CINCO. Ajá, que la tal reforma pase en la Cámara Baja, y luego en el Senado, esos son otros cinco pesos, pero, por lo menos, el hombre está cumpliendo. Tal vez aquí aprenden algo los políticos.



BRINCO. Con lo que quién sabe que pegue es con su cuarentena y pruebas covid a todos los que viajen a USA. Va a ser brinco y medio del comercio y las empresas.