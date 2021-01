DESPUÉS. Pues, hombre, Hilario, ya todo está dicho y escrito, no habrá nueva Ley Electoral antes de las primarias, sino hasta después, avisa Mauricio Oliva, así es que ya están sabidos.



JALAN. El líder supremo de Juntos Podemos dice que así lo creen prudente los ilustres de la oposición, en alusión al partido del bigotudo olanchano y el de los colorados, aunque allí, como siempre, unos jalan para un lado y otros para el otro.



CHICKEN. Darío Bardales es el nuevo candidato de YR a la alcaldía de SPS en reemplazo de Power Chicken, así es que ya saben.



ABORTO. Solo a las feministas no les regaron maíz al conversatorio de “Netanyahu” para blindar la prohibición del aborto. Allí estuvo con el patepluma y el Tommy, sus únicos dos peluches en el hemiciclo, desde que el de los chocoyos se puso los burros.



INDIA. Rezos y oraciones en el pueblo ancestral de Kamala en la India para mantenerla a salvo, a partir de hoy, del “mal de ojo”, que ataca, dicen, a las personas que alcanzan el éxito, como ella. Ojalá que también pidan protegerla de los trumpistas.



VIVOS. Pónganse vivos, porque los primeros resultados de las primarias se darán a conocer con el 30 por ciento de las actas escrutadas, y no con el 50 ni el 70 ni el cien.



VACA. La Rixi y la Ana Paola le volvieron a echar la vaca al Kevin a la hora de la votación, así es que, el primer corte será “tempranito, tempranito, a votar por el gordito”.



PÉTREO. El dos a uno ya parece artículo pétreo en los recintos del CNE. Por eso la nueva Ley Electoral no ha pasado ni a cañonazos, porque los azulejos quieren romper la muralla con los de maletín.



RAMAS. El canciller de chapinladia no se anduvo por las ramas para quejarse de que aquí no solo no hicieron nada, según él, para poner quieta a la caravana, sino que hasta la acompañaron. Será.



RETENES. Pero Nelly jura que nada que ver, que había retenes por todos lados, y recuerda que el derecho de locomoción dentro del territorio lo garantiza la Constitución de la “res-pública”.



CUENTAS. Enérgico llamado de María Andrea, desde la S de T, a 147 alcaldías que se están haciendo las curritas con la rendición de cuentas de Fuerza Honduras.



REDES. Ajá, ¿y el internet de choto para las escuelas y colegios? Allí está Hondutel. Hasta redes de sobra tendrían los cipotes si el gerente hiciera lo que tiene que hacer.



APENAS. “Quiero que sepan, dijo ayer Trump en su mensaje de despedida, que el movimiento que fundamos está apenas comenzando”. ¡Vaya, jodido! Que se aliste Biden, entonces.



MAÍZ. En otras palabras, el magnate manda a decir que el maíz seguirá a peso en el imperio, que seguirá guerreando a lo interno del Partido Republicano y que volverá, como McArthur.