CALACHES. Le llegó la hora a Trump y a Melania. En redes se volvieron virales videos y fotos de ayer, cuando empezaron a sacar sus calaches de la Casa Blanca. A echar pulgas a otro lado, papa...



OCHO. Pues, hombre, Hilario, de hoy en ocho se inicia el tracateo de la propaganda política, así es que, la “people” ya estará feliz, como una lombriz, disfrutando de la vida viendo a tantas figuras en sus pantallas y redes. Ummmm...



ABORTO. Jamás de los jamases, jura Mauri, el candidato de Juntos Podemos, estará a favor del aborto, porque, como médico cirujano, se preparó para preservar la vida, no para exterminarla. Nunca, chele...



BURROS. La recuperación del “papi” va viento en popa y la última es que ya se volvió a poner los burros, así es que, no tarda en regresar a las canchas.



AMDC. Por más que sus médicos le han recomendado que se esté en juicio, la bulla es que el “papi” sigue con su dos cel en una mano y los walkie talkie en la otra, y no para con sus rollos en la AMDC.



PERDER. “Prohibido olvidar –les manda a decir JOH- que estuvimos a punto de perder el país a manos de la criminalidad”. En tiempos de “Pepe” se llegó a casi 90 palmos por cada cien mil habitantes.



CLAVOS. La otra cosa que dice JOH es que asesinos confesos buscan reducir sus clavos y sentencias en el mamo, y “nos presentan como los malos de la película”.



SIRVE. Tal vez esa caravana sirve aunque sea para recordarle a Biden y a Kamala que en el sur sigue el maíz a peso y que ojalá, por lo menos, agilicen la mentada reforma migratoria.



BURRA. A ver si la dupla cumple, porque, una cosa es cuando andan de candidatos y otra, muy distinta, cuando ya están encaramados en la burra. O sea, no es lo mismo verla venir que platicar con ella.



ONCE. A ver si es cierto que Biden y Kamala como roncan, duermen. Prometieron legalizar a once millones de indocumentados. A ver, dijo el cieguito.



AMLO. Hasta chicles les van a pedir en México a los migrantes de la caravana que logren, de milagro, atravesar Guatemala. La lista de requisitos de AMLO incluye visa, cuentas de banco, constancia de trabajo, pruebas covid, autorización de salida de menores, en fin...



SALUD. Itsmania Platero, de los derechos humanos, cree que los caravaneros que logren llegar a México serán detenidos y judicializados. Uno de los delitos será atentado contra la salud pública por lo del covid.



HOLANDA. Para que vean lo que son las cosas en otras latitudes, en Holanda ayer renunció el gabinete en pleno, incluido el primer ministro, por unos cobros ilegales de impuestos a padres de familia.



REY. El primer ministro de Holanda se fue en bicicleta hasta el palacio del rey Guillermo Alejandro a entregarle su renuncia y la de todo su gabinete.